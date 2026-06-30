Tamara Paganini tomó una drástica decisión sobre su futuro en "Gran Hermano": "No estoy bien claramente"

La continuidad de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Tamara Paganini manifestara sus dudas sobre seguir dentro de la casa.

Después de expresar su intención de abandonar el juego, la participante mantuvo una conversación con Santiago del Moro y terminó tomando una importante decisión sobre su futuro.

El conductor, que se encontraba de visita en la casa más famosa del país, reconoció su sorpresa ante la situación y aseguró que era la "primera vez que le pasaba" vivir un episodio de estas características durante una de sus visitas.

La decisión que tomó Tamara Paganini sobre su continuidad

Durante la conversación con Santiago del Moro, la participante explicó el difícil momento personal que atraviesa y reveló cuál será su postura de cara a los próximos días.

"No estoy bien claramente. Estuve hablando con el psicólogo y decidí que pasado mañana vuelvo a hablar", expresó Tamara Paganini.

Luego profundizó sobre cómo se siente dentro del reality y dejó en evidencia sus dudas.

"La verdad que yo vengo medio caída y no sé si voy a levantar como antes, necesito que afuera la gente me lo diga, si estoy bien o sino, si me estoy dando la cabeza contra la pared", sostuvo.

Tras esa reflexión, la jugadora decidió no abandonar inmediatamente la competencia y optó por dejar su continuidad en manos del público.

Qué fue lo que desestabilizó a la participante

Según explicó durante la charla, la palabra "Activá", enviada por su familia, tuvo un fuerte impacto emocional y la llevó a replantearse su desempeño dentro de la casa.

En las últimas semanas, Tamara Paganini modificó su estrategia al cambiar de grupo, aunque mantuvo el perfil frontal y divertido que la caracterizó desde el comienzo del programa.

Sobre ese cambio, explicó:

"Yo venía de una forma, si llegara a quedar nominada la placa que viene, es la única manera en la que la gente puede decírmelo".

Con esas palabras dejó en claro que será el voto del público el que determine si debe continuar o dar un paso al costado.

"Tengo que tomar una decisión" %uD83D%uDCAC La palabra de Tamara tras la dramática declaración de anoche



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El público definirá su futuro en Gran Hermano

La decisión de Tamara Paganini implica que no abandonará voluntariamente la casa por el momento y que esperará una eventual nominación para conocer el respaldo de los espectadores.

De esta manera, su permanencia quedará sujeta a la decisión del público, que tendrá la posibilidad de expresar si desea que continúe en competencia.

Al mismo tiempo, esta resolución le permite a la producción de Gran Hermano mantener a una de sus participantes sin necesidad de buscar un reemplazo inmediato.

Qué dijo su pareja tras la preocupación por su estado

Mientras dentro de la casa crecía la incertidumbre sobre el futuro de Tamara Paganini, afuera también hubo repercusiones.

Su pareja buscó llevar tranquilidad y desdramatizar la situación al asegurar que la participante "no está mal psicológicamente", en medio de las especulaciones que surgieron luego de que manifestara sus ganas de abandonar el reality.

Un momento decisivo para una de las protagonistas del reality

Las próximas horas serán determinantes para el futuro de la participante dentro del reality que se emite por Telefe. Aunque reconoció que atraviesa un momento de incertidumbre y desgaste emocional, decidió continuar por ahora y esperar que el público sea quien tenga la última palabra.