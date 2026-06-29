Daniela Celis tomó una drástica decisión tras separarse de Thiago Medina: "Cerrando etapas.."

Desde que confirmó el final de su relación con Thiago Medina, Daniela Celis decidió compartir con sus seguidores distintos momentos del proceso que atraviesa.

En medio de cambios personales y luego de varias semanas marcadas por la exposición mediática, la influencer publicó un breve video que despertó todo tipo de reacciones.

Con apenas unos segundos de duración y una frase tan breve como contundente, la ex "Gran Hermano" dejó en evidencia una decisión simbólica relacionada con su historia junto al padre de sus hijas. El mensaje fue claro y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

El video que generó miles de comentarios

En la grabación, Daniela muestra el living de su casa, donde había tres cuadros familiares. Uno de ellos retrataba a la influencer junto a Thiago Medina y sus hijas recién nacidas, Aimé y Laia.

Sin embargo, la escena cambia cuando Celis retira esa fotografía y la reemplaza por una imagen de ella sola durante su embarazo. En la producción aparece de espaldas, con la panza al descubierto, en una sesión realizada en tonos tierra y con diseños dorados pintados sobre su cuerpo.

Al finalizar el video, también se puede ver a las pequeñas observando el nuevo cuadro de espaldas a la cámara, con vestidos marrones a tono con la decoración. Para acompañar la publicación, Daniela eligió una frase breve pero contundente: "Cerrando etapas", un mensaje que muchos interpretaron como una señal definitiva sobre el momento personal que está viviendo.

Daniela Celis baja el cuadro familiar El nuevo cuadro Un presente marcado por importantes cambios

La decisión llega en un momento de profundas transformaciones para la influencer.

En los últimos meses, Daniela Celis atravesó la separación de Thiago Medina, puso fin a su breve relación con el cantante Nick Sícaro y quedó en el centro de distintas polémicas que ocuparon espacios en los programas de espectáculos y las redes sociales.

Durante una entrevista en "La Noche de los Ex", por Streams Telefe, explicó que la ruptura con el padre de sus hijas fue una decisión muy pensada y aseguró: "Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos. ¿Y por qué íbamos a reforzar algo que no estaba funcionando? Creo que la mejor decisión que tuvimos fue separarnos".

Aun así, dejó en claro que la separación como pareja nunca modificó la imagen que tiene de Medina como papá de las gemelas. En ese sentido, destacó: "Es un padrazo. Amo el padre que es con mis hijas, pero es más de lo que se habla en redes sociales que lo que realmente pasa dentro de casa".

Las tensiones entre ambas familias

Aunque la expareja intentó mantener una buena relación por el bienestar de Aimé y Laia, el conflicto también alcanzó a sus familias.

Todo comenzó cuando Silvia, madre de la influencer, compartió en redes sociales publicaciones que muchos interpretaron como indirectas hacia la hermana de Thiago. Entre los mensajes que más repercusión generaron aparecieron frases como "Que alguien saque el decorado" y "Cuando estás con la que no aguantás".

La respuesta llegó rápidamente desde el otro lado. La hermana melliza de Medina le contestó: "Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos, metida".

Ante la escalada del conflicto, el propio Thiago Medina decidió intervenir para intentar ponerle fin a la polémica. A través de sus historias de Instagram escribió: "Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces".

La ruptura con Nick Sícaro y una fuerte decepción

El gesto de retirar el cuadro familiar también se conoció pocas semanas después del final de su relación con Nick Sícaro.

Antes de confirmar la separación, Daniela había compartido una producción de fotos acompañada por una frase que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a su expareja: "Lo siento, no tengo la culpa de que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan".

Más tarde, al referirse públicamente al final del vínculo, reveló que ambos habían acordado mantener una relación exclusiva, aunque con el paso de los días descubrió una situación que no esperaba. "Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no", expresó.

Según contó el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live, el cantante le habría sido infiel en varias oportunidades, algo que la ex "Gran Hermano" desconocía al momento de la ruptura. Además, sostuvo que el entorno de la influencer nunca terminó de aceptar esa relación y consideraba que Sícaro se había acercado a ella para obtener mayor exposición y acceder al repechaje del reality.

Una nueva etapa personal

Con el cambio del cuadro familiar y el mensaje "Cerrando etapas", Daniela Celis volvió a mostrar que atraviesa un momento de transformación. Lejos de ocultar el proceso que vive tras sus recientes separaciones, la influencer eligió expresar simbólicamente que está dejando atrás una parte importante de su historia para enfocarse en el presente y en la crianza de Aimé y Laia.

Aunque el gesto fue simple, tuvo un fuerte significado para quienes siguen de cerca su vida. Con esa decisión, la exparticipante de "Gran Hermano" dejó en claro que apuesta a mirar hacia adelante y abrir un nuevo capítulo, dejando atrás las etapas que marcaron su pasado reciente.