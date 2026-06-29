Mario Pergolini rompió el silencio sobre la muerte de Ernestina Pais tras los rumores de una supuesta enemistad. "Era una mujer..."

La muerte de Ernestina Pais sacudió de lleno a la comunidad artística nacional. Desde que se conoció la noticia, numerosos colegas, amigos y figuras del espectáculo la despidieron con emotivos mensajes en redes sociales. Sin embargo, este lunes llamó la atención la palabra de Mario Pergolini, quien durante años quedó envuelto en rumores de una supuesta enemistad con la periodista.

A tres días del trágico accidente ferroviario que terminó con la vida de la conductora, el creador de Vorterix aprovechó su programa para dedicarle unas sentidas palabras. "Lo de Ernestina Pais fue un golpe horrendo. Algo muy feo. Era una mujer querida", expresó con visible pesar.

Luego, Pergolini destacó el cariño que despertaba Ernestina entre quienes la conocían, incluso durante los momentos más difíciles que atravesó en su vida personal. "Aun en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentaba que saliera adelante", sostuvo. Antes de cerrar el tema, también quiso enviar un mensaje a su círculo íntimo: "Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo".

Las declaraciones del conductor volvieron a poner sobre la mesa las versiones que circularon durante años acerca de una supuesta enemistad entre ambos. Los rumores comenzaron en 2009, cuando Pais fue elegida para reemplazarlo al frente de "Caiga Quien Caiga" (CQC), luego de que él decidiera dejar el ciclo tras 15 años al aire.

Ernestina Pais condujo "CQC" tras la salida de Mario Pergolini.

Con el paso del tiempo nunca hubo una confirmación de ese presunto conflicto. De hecho, Ernestina siempre habló públicamente con admiración sobre Pergolini y destacó la importancia que tuvo para ella asumir la conducción de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina. Sus palabras de este lunes, en ese contexto, sorprendieron y dejaron atrás las especulaciones que durante años rodearon la relación entre ambos.