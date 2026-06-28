Escándalo en Luzu TV: una mujer irrumpió en la mansión del equipo en Miami y desató la furia de Nico Occhiato

Las polémicas en torno a Nico Occhiato y Luzu TV no dejan de multiplicarse. Luego del revuelo reciente por la desvinculación de Florencia Peña, ahora el foco volvió a instalarse en el equipo que se encuentra en Miami cubriendo el Mundial 2026. Allí, un inesperado episodio con una periodista dentro de la mansión en la que se alojan generó un fuerte conflicto y una ola de repercusiones en redes sociales.

Todo ocurrió cuando los integrantes del streaming regresaron a la propiedad y se encontraron con una mujer desconocida dentro del lugar. La situación tomó por sorpresa a todos, ya que se trataba de una residencia privada y con medidas de seguridad para el ingreso. Según trascendió, la intrusa aseguró ser trabajadora de prensa y afirmó que su intención era conseguir una entrevista exclusiva con el equipo.

Lejos de retirarse ante el pedido del grupo, la mujer comenzó a grabar con su teléfono móvil lo que estaba sucediendo, lo que elevó inmediatamente la tensión en el ambiente. En ese contexto se produjo un fuerte intercambio con Nico Occhiato, quien cuestionó la presencia de la desconocida dentro de la vivienda. El cruce, según testigos, se extendió varios minutos y fue subiendo de tono.

El episodio quedó registrado en distintos videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Allí se escucha a la mujer intentando explicar su versión de los hechos y asegurando que había sido autorizada a ingresar. "Golpeo y digo: '¿Puedo hablar con alguien?', y me dijeron: 'Sí, pasá'", sostuvo, señalando que un tercero le habría permitido el acceso, aunque sin poder identificarlo con precisión.

El equipo de "Nadie dice nada" de Luzu TV en Miami. (Foto: Instagram/ @nicoocchiato).

Desde el equipo de Luzu TV desestimaron esa explicación y remarcaron que el ingreso no estaba permitido bajo ninguna circunstancia. Según explicaron, la propiedad cuenta con sistemas de seguridad digitales y accesos controlados mediante claves, por lo que el acceso sin autorización directa resulta altamente improbable. Esa diferencia de versiones fue uno de los puntos centrales del conflicto.

A medida que avanzaba la discusión, la mujer insistió en que no había forzado la entrada y rechazó las acusaciones que surgían desde el grupo. "Me estás culpando a mí de algo que yo no hice", respondió ante los señalamientos, mientras desde el equipo insistían en que nadie la había tratado de ladrona, sino que se cuestionaba el modo en que ingresó al lugar.

Nico Occhiato y Marcos Giles en Mundial 2026. (Foto: Instagram/ @nicoocchiato).

El cruce escaló aún más cuando se volvió a poner en duda la forma en la que la supuesta periodista llegó hasta el interior de la casa. "Esa puerta tiene una clave y yo no me la sé, no pude haber entrado... me la abrieron", insistió ella en medio de la tensión, lo que generó más dudas dentro del equipo sobre lo ocurrido.

Las imágenes del momento comenzaron a viralizarse rápidamente y generaron una fuerte repercusión en plataformas digitales, donde los usuarios debatieron sobre la seguridad del lugar y el accionar de ambas partes.