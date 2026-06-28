Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

Después de una semana cargada de tensión por el primer "Congelados" de "Gran Hermano: Generación Dorada" y la fuerte caída que sufrió Yanina Zilli, los participantes vuelven a vivir horas decisivas. Este lunes 29 de junio, uno de los concursantes deberá abandonar la casa por decisión del público y las encuestas ya empiezan a marcar una tendencia.

Luego del paso por el confesionario y conocerse a los nominados, Cinzia, Andrea del Boca, Charlotte Caniggia y Manuel lograron salir de placa. De esta manera, la definición será entre Emanuel Di Gioia, Steffy "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen.

Mientras crece la expectativa por la gala, los fanáticos comenzaron a expresarse en distintas votaciones realizadas en redes sociales. Uno de los relevamientos, publicado por la cuenta de Instagram "Mundo Famosos" en su canal de difusión, ubicó a Emanuel como el menos comprometido con apenas el 3,9% de los votos negativos. Más atrás aparecen Hanssen con el 10,4% y Nenu con el 15,3%, números que, por ahora, los alejan de una posible salida.

En esa misma encuesta, Yipio reunió el 22% de los sufragios en contra. Sin embargo, quien quedó en la situación más delicada fue Campanita, que alcanzó el 48,1% y se convirtió en la principal candidata a abandonar el juego si esa tendencia se mantiene hasta la gala de eliminación.

La placa de nominados de esta semana en "Gran Hermano". (Foto: Instagram/ @granhermanoar).

Aunque, otro sondeo mostró un escenario muy distinto. En una encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X", la participante más comprometida es Yipio, que lidera con el 41% de los votos negativos. Detrás aparece Nenu con el 31%, mientras que Emanuel vuelve a ubicarse entre los jugadores con menor riesgo.

Con encuestas que muestran resultados muy distintos, la definición sigue completamente abierta. Como ya es habitual en esta edición, la placa comenzará a reducirse durante la gala del domingo y recién el lunes Santiago del Moro anunciará quién se convertirá en el nuevo eliminado de la casa.