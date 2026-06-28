Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
Cinco participantes continúan en placa y los sondeos que circulan en las redes sociales ya anticipan quiénes son los concursantes con más chances de abandonar la casa. Leé los detalles, en la nota.
Después de una semana cargada de tensión por el primer "Congelados" de "Gran Hermano: Generación Dorada" y la fuerte caída que sufrió Yanina Zilli, los participantes vuelven a vivir horas decisivas. Este lunes 29 de junio, uno de los concursantes deberá abandonar la casa por decisión del público y las encuestas ya empiezan a marcar una tendencia.
Luego del paso por el confesionario y conocerse a los nominados, Cinzia, Andrea del Boca, Charlotte Caniggia y Manuel lograron salir de placa. De esta manera, la definición será entre Emanuel Di Gioia, Steffy "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen.
Mientras crece la expectativa por la gala, los fanáticos comenzaron a expresarse en distintas votaciones realizadas en redes sociales. Uno de los relevamientos, publicado por la cuenta de Instagram "Mundo Famosos" en su canal de difusión, ubicó a Emanuel como el menos comprometido con apenas el 3,9% de los votos negativos. Más atrás aparecen Hanssen con el 10,4% y Nenu con el 15,3%, números que, por ahora, los alejan de una posible salida.
En esa misma encuesta, Yipio reunió el 22% de los sufragios en contra. Sin embargo, quien quedó en la situación más delicada fue Campanita, que alcanzó el 48,1% y se convirtió en la principal candidata a abandonar el juego si esa tendencia se mantiene hasta la gala de eliminación.
Aunque, otro sondeo mostró un escenario muy distinto. En una encuesta realizada por Fefe Bongiorno en "X", la participante más comprometida es Yipio, que lidera con el 41% de los votos negativos. Detrás aparece Nenu con el 31%, mientras que Emanuel vuelve a ubicarse entre los jugadores con menor riesgo.
Con encuestas que muestran resultados muy distintos, la definición sigue completamente abierta. Como ya es habitual en esta edición, la placa comenzará a reducirse durante la gala del domingo y recién el lunes Santiago del Moro anunciará quién se convertirá en el nuevo eliminado de la casa.