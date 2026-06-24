Santiago del Moro vuelve a entrar a la casa de "Gran Hermano" con una misión especial: los detalles

En "Gran Hermano Generación Dorada" sigue pasando de todo, y aunque afuera todo pareciera que el Mundial 2026 es lo único que importa, adentro de la casa se siguen cociendo habas como nunca. Tras la eliminación de Titi, que sacudió el clima interno, y la inesperada entrada del Turco García, que despreció a su esposa, la producción decidió mover el tablero. Se supo que Santiago del Moro vuelve a entrar a la casa con una misión especial que promete revolucionar la convivencia y darle un golpe de timón al reality más famoso del país.

Información de La Pavada de Diario Crónica confirmó que el conductor no solo hará la gala de nominaciones esta noche, sino que mañana ingresará físicamente a la casa para llevar un mensaje personalizado. La dinámica, que ya se vio en ediciones anteriores , siempre genera un impacto profundo en los participantes, que ven al conductor como la máxima autoridad del juego. En esta oportunidad, Del Moro llegará con una palabra para cada jugador, un gesto que busca motivarlos y darles un empujón anímico en una semana que se presenta cargada de emociones.

Actualmente, la casa cuenta con 20 participantes divididos en grupos que conviven con tensiones latentes. Entre los nombres que siguen en competencia se destacan Andrea Del Boca, Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, la propia Yanina Sily, Jennifer "Pincoya" Torres, Emanuel Di Gioia y Juanicar, entre otros.

La salida de Titi, que se fue con el 51,4% de los votos frente a Solange Abraham, dejó un clima de incertidumbre y replanteos estratégicos, ya que la influencer era una de las piezas clave en la dinámica del juego. Su partida, sumada a los cruces entre Solange y Andrea del Boca, que protagonizaron discusiones feroces, mantiene el horno caliente dentro de la casa más famosa del país.

El programa corto y la palabra que lo cambiará todo

Esta noche, Santiago del Moro conducirá la gala de nominaciones en el horario habitual, pero mañana la dinámica será diferente. Según trascendió, el programa será más corto de lo normal, ya que el foco estará puesto en el ingreso del conductor. Del Moro, que ya había anticipado que se venían cosas buenas , cumplirá su promesa de acercarse a los jugadores de una manera más íntima. La palabra que les entregará a cada uno buscará sacudirlos emocionalmente y, quién sabe, cambiar el rumbo de sus estrategias dentro del juego.

La decisión de la producción de acortar la emisión y darle espacio a este momento especial responde a la necesidad de inyectar un nuevo aire al reality, que después de la eliminación de Titi y los conflictos con Yanina Sily necesita recuperar la atención del público.

Además, el "Congelados", que ya había visitado la casa en semanas anteriores, dejó una marca con la tensa visita del Turco García a Mariela Prieto, donde el exfutbolista mostró su descontento con un baile de su esposa. El rating, que escaló por encima de los 10 puntos en esa emisión, es otro de los motivos que empujan a la producción a seguir innovando.