Jimena Barón reveló una íntima charla con Momo tras no llevarlo al Mundial: "Ya rindió..."

Jimena Barón emprendió viaje a Estados Unidos para vivir el Mundial 2026 en carne propia, acompañada por su pareja Matías Palleiro y su hijo menor Arturo, de apenas un año. Sin embargo, la ausencia de su hijo mayor, Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, no pasó desapercibida para sus seguidores, que llenaron los comentarios de preguntas. La artista, lejos de ignorar el asunto, decidió abordarlo con la transparencia que la caracteriza y mostró en sus redes la conversación con el adolescente para dejar en claro que no existía ningún conflicto familiar detrás de la decisión. El motivo, más simple de lo que muchos imaginaban, tenía que ver con la escuela y los exámenes.

La cantante compartió en sus historias de Instagram los audios que Momo le envió después de rendir su prueba de matemáticas. "Ya rindió matemáticas. Siente que le fue muy bien. Terminó de rendir y se fue a comer un chori con Mari", escribió la actriz, dando cuenta del estado de ánimo del joven.

En los mensajes, el adolescente se mostró confiado y entusiasmado con su desempeño: "Acabo de hacer la prueba. Yo siento que me fue muy bien, la verdad, porque estuve también estudiando bastante antes. Todos los ejercicios los hice como muy sabiendo lo que ponía, no tirando cualquiera. Y nada más que hubo uno que como que dudé, pero me gustó, me sentí bastante bien", relató con la tranquilidad de quien estudió a conciencia.

Con estos mensajes, Jimena buscó llevar tranquilidad a sus seguidores, que durante los días previos se mostraron insistentes en los comentarios. La actriz ya se había tomado el tiempo de grabar un video para explicar la situación y despejar rumores. "Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema", explicó con la franqueza y el humor que la caracterizan.

La artista detalló que su hijo atraviesa una etapa de mayores responsabilidades académicas, con un régimen escolar que no permite ausencias prolongadas ni viajes improvisados. "Está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa", insistió entre risas.

El reencuentro planeado y la vida en Nueva York

La artista también aclaró que no existe ningún tipo de distancia o conflicto con su hijo mayor, y aseguró que Momo se sumará al viaje familiar en cuanto finalice sus compromisos escolares. El punto clave es un examen que debe rendir el 1° de julio, y después de esa fecha, el adolescente podrá reunirse con su madre y su hermano menor en Estados Unidos. "Igual, sí, es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa, su vida. Él va a venir, va a viajar", remarcó Jimena, dejando en claro que el viaje está planeado y que la familia disfrutará del Mundial al completo en cuanto los tiempos lo permitan.