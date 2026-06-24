Antonela Roccuzzo le dedicó un conmovedor mensaje a Lionel Messi por su cumpleaños: "Tenemos todo lo que necesitamos..."

En medio del Mundial 2026 y la expectativa de volver a ver a la Selección Argentina en la cancha, este miércoles 24 de junio el país celebra un día muy especial: el cumpleaños de Lionel Messi. Además de los miles de saludos que recibió en redes sociales, Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo posteo que rápidamente conquistó a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la rosarina compartió una serie de fotografías que recorren distintas etapas de su historia juntos. Entre imágenes familiares, momentos de pareja y recuerdos de juventud, la empresaria acompañó el álbum con unas palabras cargadas de amor para el capitán de la Scaloneta.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre", escribió Antonela. Luego sumó una frase en nombre de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que terminó de conmover a los fanáticos: "Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos".

La publicación no tardó en llenarse de comentarios y reacciones. Entre los miles de mensajes apareció uno muy especial: el del propio Lionel Messi. "Muchas gracias, mi vida", respondió Leo, quien también aprovechó para devolverle el cariño a su esposa.

El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

"Y yo (los tengo) a ustedes. Los amo", agregó el campeón del mundo. Sin embargo, hubo un detalle del posteo que llamó especialmente su atención. Al ver algunas de las imágenes elegidas por Antonela, Leo no ocultó su sorpresa y comentó: "Qué chiquitos éramos...".

De esta manera, la pareja volvió a demostrar la solidez de un vínculo que lleva décadas. Mientras el rosarino atraviesa un nuevo desafío con la camiseta albiceleste en el Mundial 2026, encontró en su cumpleaños el acompañamiento incondicional de la familia que lo apoya desde siempre.

Las fotos de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Las fotos junto a Lionel Messi que publicó Antonela Roccuzzo. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos junto a Lionel Messi que publicó Antonela Roccuzzo. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos junto a Lionel Messi que publicó Antonela Roccuzzo. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos junto a Lionel Messi que publicó Antonela Roccuzzo. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).

Las fotos junto a Lionel Messi que publicó Antonela Roccuzzo. (Foto: Instagram/ @antonelaroccuzzo).