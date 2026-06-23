"Muy orgullosa de ti, Leo": el sentido mensaje de Shakira para Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una noche histórica con la camiseta argentina. El capitán marcó los dos goles en la victoria por 2-0 ante Austria, resultado que aseguró la clasificación de la Selección a la siguiente ronda del Mundial 2026 y le permitió seguir ampliando su legado en la máxima cita del fútbol.

Entre quienes siguieron de cerca la actuación del rosarino estuvo Shakira. La artista colombiana asistió al estadio de Dallas junto a miembros de su familia y fue captada en varias oportunidades por las cámaras de la transmisión oficial durante el encuentro.

Shakira felicitó a Messi tras la victoria de Argentina ante Austria

Tras el partido, la cantante utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su admiración por Messi y compartir un mensaje que rápidamente se volvió viral.

"Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos", escribió Shakira en su cuenta de Instagram.

La artista también destacó los valores que representa el futbolista dentro y fuera de la cancha. "Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", agregó.

"Sigue brillando": el elogio de Shakira para Messi tras otra noche histórica

Una actuación histórica

Además de asegurar la clasificación argentina, Messi volvió a escribir una página destacada en la historia de los Mundiales. Con su doblete frente a Austria, el capitán sumó un nuevo récord a una carrera repleta de logros y confirmó una vez más su importancia dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El gesto de Shakira no tardó en generar repercusión entre los fanáticos, que celebraron las palabras de la cantante y destacaron el reconocimiento de una de las artistas más importantes de la música latina hacia el ídolo argentino.