Antes de presentarse en Argentina, Stray Kids estrenará un nuevo sencillo y álbum

La expectativa de los fanáticos argentinos de Stray Kids acaba de sumar un nuevo motivo de celebración. A menos de dos meses de su esperado debut en el país, la exitosa banda surcoreana anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio y una nueva gira mundial.

Según informó JYP Entertainment, el grupo publicará el próximo 7 de agosto "This & That", su primer trabajo discográfico en nueve meses. El lanzamiento llegará apenas semanas antes de su desembarco en Argentina, previsto para el 14 y 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, donde las entradas se agotaron en tiempo récord.

El grupo surcoreano anunció el lanzamiento de "This & That"

Como adelanto del álbum, Stray Kids estrenará el sencillo digital "Run It" este miércoles. La canción formará parte del tracklist de "This & That" y marcará el comienzo de una nueva etapa para el grupo, que continúa consolidándose como uno de los máximos exponentes del K-pop a nivel global.

Junto con el anuncio del nuevo disco, la banda confirmó una nueva gira mundial. Aunque todavía no se revelaron las fechas ni los destinos que integrarán el recorrido, el anuncio llega tras el enorme éxito de su tour anterior, que incluyó 56 conciertos en 35 ciudades y se convirtió en la gira más grande de la historia del grupo.

Antes de su esperado debut en Argentina, Stray Kids estrenará nueva música

La noticia genera una enorme expectativa entre los Stay argentinos, que cuentan los días para ver por primera vez a Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N en suelo nacional.

Los shows del próximo 14 y 15 de septiembre promete convertirse en uno de los eventos de K-pop más importantes del año en Argentina. Durante esa noche, el grupo repasará algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos "God's Menu", "MANIAC", "S-Class" y, posiblemente, varias de las nuevas canciones que formarán parte de "This & That".

Mientras tanto, Stray Kids continúa expandiendo su presencia internacional. Recientemente fue uno de los artistas principales del festival The Governors Ball Music Festival en Nueva York y también tiene prevista su participación en Rock in Rio, uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

Con un nuevo álbum en camino y el fervor de miles de fans argentinos esperando su llegada, Stray Kids se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera.