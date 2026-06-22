Kirk Hammett sufrió una caída en pleno show de Metallica en Dublín

Un momento de tensión se vivió durante el reciente concierto de Metallica en Dublín cuando Kirk Hammett sufrió una inesperada caída del escenario ante miles de espectadores. El episodio ocurrió el pasado 19 de junio en el estadio Aviva, mientras la legendaria banda estadounidense comenzaba a interpretar uno de sus clásicos más emblemáticos, "Seek & Destroy".

Según registraron numerosos videos grabados por fanáticos, el guitarrista de 63 años perdió el equilibrio al acercarse al borde del escenario y terminó cayendo en la zona cercana al público. El incidente se produjo apenas iniciada la canción, frente a unas 40.000 personas que asistían al espectáculo.

Afortunadamente, Hammett fue asistido de inmediato por miembros del equipo de seguridad y pudo regresar rápidamente al escenario. Más allá de perder algunas notas durante el percance, el músico retomó la interpretación sin mayores inconvenientes y completó el show con normalidad.

Horas después del concierto, el propio integrante de Metallica llevó tranquilidad a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram un video del momento. Con el característico sentido del humor que lo distingue, acompañó las imágenes con la frase: "Slip and Destroy" ("Resbalón y destrucción"), un juego de palabras con el título de la canción que estaba ejecutando cuando ocurrió la caída.

La publicación generó una gran repercusión entre los fanáticos, quienes celebraron la actitud relajada del guitarrista y destacaron que el accidente no pasara a mayores. En pocas horas, los videos del episodio se viralizaron en redes sociales como X, Instagram y YouTube.

El concierto de Dublín forma parte de la extensa gira europea de Metallica, que continuará durante las próximas semanas con presentaciones en Glasgow, Cardiff y Londres. Posteriormente, la banda dará inicio a una de las propuestas más ambiciosas de su carrera: una residencia de 24 conciertos en el Sphere de Las Vegas, prevista entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

Metallica "Seek And Destroy"