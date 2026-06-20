Márama revive dos de sus mayores clásicos junto a Max Carra en una nueva edición de El Fondito

Después de la gran repercusión que tuvo la primera entrega de El Fondito Session, donde compartieron escenario con Migrantes y Roze, los integrantes de Márama regresan con una nueva edición de este proyecto que busca darle una mirada diferente a algunos de los temas más importantes de su historia.

En esta oportunidad, la banda uruguaya eligió compartir la experiencia junto a Max Carra, uno de los artistas con mayor crecimiento dentro de la nueva escena de la cumbia argentina, en una colaboración que une generaciones y estilos dentro de un mismo género.

Dos clásicos que vuelven a cobrar vida

La nueva sesión incluye versiones renovadas de "Todo Comenzó Bailando" y "Ya No Llora", dos canciones que marcaron una época y se transformaron en verdaderos himnos para miles de seguidores de Márama.

Lejos de replicar las versiones originales, la propuesta busca ofrecer una experiencia diferente, con arreglos más cercanos, una sonoridad renovada y una interpretación que pone el foco en la emoción y la conexión con el público.

Qué es El Fondito Session

El proyecto nació con el objetivo de revisitar canciones emblemáticas desde una perspectiva más relajada y descontracturada.

La idea es recrear un clima íntimo donde la música ocupe el centro de la escena, generando un espacio ideal tanto para disfrutar entre amigos como para redescubrir clásicos en un formato distinto al habitual.

A través de estas sesiones, Márama logra mostrar una faceta diferente de su repertorio, acercando sus canciones a nuevas audiencias sin perder la esencia que los convirtió en una de las bandas más populares de la región.

La incorporación de Max Carra

La presencia de Max Carra aporta una identidad fresca a esta nueva entrega.

Consolidado como una de las voces destacadas de la nueva generación de la cumbia argentina, el artista suma su estilo y energía a dos canciones que forman parte del ADN musical de la banda uruguaya.

La colaboración representa además el encuentro entre artistas de distintas etapas, pero unidos por una misma pasión: la música popular y la cumbia como vehículo de conexión con el público.

Un proyecto que sigue creciendo

Desde su lanzamiento, El Fondito Session se transformó en una propuesta especial dentro de la carrera de Márama. Cada edición permite redescubrir canciones conocidas desde otro lugar y construir puentes entre distintas generaciones de artistas.

La música como punto de encuentro

Con la participación de Max Carra, Márama reafirma su intención de seguir innovando sin perder de vista sus raíces.

La nueva edición de El Fondito recupera la esencia de dos grandes éxitos y demuestra que las canciones que marcaron a toda una generación todavía tienen mucho por decir.

El proyecto continúa consolidándose como un espacio donde los clásicos encuentran nuevas formas de emocionar, conectando el pasado y el presente de la cumbia rioplatense.