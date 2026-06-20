Menú
Mirá CM en vivo

Lanzamiento

Danny Ocean presenta "babylona blue", un EP que expande el universo de su música junto a Ryan Castro y Timbaland

El artista venezolano lanzó un nuevo trabajo de ocho canciones que combina reggae, afrobeats y pop futurista. El proyecto incluye colaboraciones con Ryan Castro y el reconocido productor estadounidense Timbaland.

Cecilia Andrea Bello
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Danny Ocean presentó "babylona blue", un nuevo EP que expande el universo musical de "Babylon Club" y lo encuentra explorando sonidos que combinan reggae, afrobeats y pop contemporáneo.

El trabajo está compuesto por ocho canciones y cuenta con dos colaboraciones destacadas: "Desahógate", junto a Ryan Castro, y "Don't Stop", junto al reconocido productor y artista estadounidense Timbaland, responsable de algunos de los éxitos más importantes de la música internacional.

&nbsp;Danny Ocean presenta "babylona blue", un EP con colaboraciones de Ryan Castro y Timbaland&nbsp;
 Danny Ocean presenta "babylona blue", un EP con colaboraciones de Ryan Castro y Timbaland 

Entre los temas del EP se destaca "Caramel", elegido como focus track del lanzamiento. El proyecto también incluye canciones como "¿Por qué dudas de mí?", "Real Time Love", "Si tú supieras...", "Calefacción" y "Quelomamen".

El lanzamiento llega en un gran momento para Danny Ocean, quien recientemente participó de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México y se prepara para una nueva gira por Europa.

Con "babylona blue", el cantante venezolano continúa consolidando su propuesta artística y reafirma su lugar como una de las figuras más importantes de la música latina actual.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

3
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

4
Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI
Noticias

Taylor Swift superó a Drake y Rihanna y se convirtió en la artista más exitosa del siglo XXI

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Danny Ocean