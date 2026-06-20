Danny Ocean presenta "babylona blue", un EP que expande el universo de su música junto a Ryan Castro y Timbaland
El artista venezolano lanzó un nuevo trabajo de ocho canciones que combina reggae, afrobeats y pop futurista. El proyecto incluye colaboraciones con Ryan Castro y el reconocido productor estadounidense Timbaland.
Danny Ocean presentó "babylona blue", un nuevo EP que expande el universo musical de "Babylon Club" y lo encuentra explorando sonidos que combinan reggae, afrobeats y pop contemporáneo.
El trabajo está compuesto por ocho canciones y cuenta con dos colaboraciones destacadas: "Desahógate", junto a Ryan Castro, y "Don't Stop", junto al reconocido productor y artista estadounidense Timbaland, responsable de algunos de los éxitos más importantes de la música internacional.
Entre los temas del EP se destaca "Caramel", elegido como focus track del lanzamiento. El proyecto también incluye canciones como "¿Por qué dudas de mí?", "Real Time Love", "Si tú supieras...", "Calefacción" y "Quelomamen".
El lanzamiento llega en un gran momento para Danny Ocean, quien recientemente participó de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México y se prepara para una nueva gira por Europa.
Con "babylona blue", el cantante venezolano continúa consolidando su propuesta artística y reafirma su lugar como una de las figuras más importantes de la música latina actual.