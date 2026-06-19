The Rolling Stones anuncian "Jealous Lover", el nuevo adelanto de su próximo álbum "Foreign Tongues"

The Rolling Stones continúa alimentando la expectativa por el lanzamiento de su próximo álbum de estudio. La histórica banda anunció la llegada de "Jealous Lover", un nuevo sencillo que estará disponible a partir del 26 de junio y que servirá como una nueva muestra de lo que ofrecerá Foreign Tongues, el disco que se editará oficialmente el 10 de julio.

Tras presentar "In The Stars", una canción marcada por una fuerte impronta pop-rock, el grupo vuelve a sorprender con una propuesta diferente. En esta oportunidad, "Jealous Lover" explora sonidos cercanos al soul y al R&B, apoyados en una interpretación vocal en falsete de Mick Jagger que se convierte en uno de los grandes protagonistas del tema.

"Jealous Lover" anticipa una nueva faceta sonora de Foreign Tongues

La canción recupera algunas de las influencias históricas que marcaron la identidad musical de los Stones, especialmente su vínculo con el rhythm and blues. Con melodías contagiosas y una instrumentación rica en matices, la letra presenta a Jagger en el papel de un amante que advierte, con ironía y actitud, a una pareja demasiado curiosa.

El sonido de "Jealous Lover" se apoya en el trabajo conjunto de Keith Richards y Ronnie Wood, cuyas guitarras aportan dinamismo y personalidad a la composición. La base rítmica está a cargo de Darryl Jones en bajo y Steve Jordan en batería y percusión, mientras que Steve Winwood suma texturas de Rhodes y órgano que enriquecen la atmósfera de la canción.

La producción también cuenta con la participación de Andrew Watt, quien aporta guitarras, piano y sintetizadores, además del teclista Matt Clifford, completando una formación que combina experiencia, creatividad y una búsqueda sonora contemporánea.

Con más de seis décadas de trayectoria, The Rolling Stones continúan demostrando una notable capacidad para reinventarse sin perder su esencia. "Jealous Lover" aparece como una nueva prueba de esa vigencia artística, mezclando influencias clásicas con una mirada actual que mantiene a la banda entre los nombres más relevantes de la música mundial.

El lanzamiento de Foreign Tongues marcará un nuevo capítulo en la extensa historia del grupo y llega acompañado por una enorme expectativa entre los seguidores de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.



