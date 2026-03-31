Fer Vázquez rompió el silencio y apuntó contra Agustín Casanova: "Fue la peor traición"

Invitado al canal de streaming Barro TV, Fer Vázquez sorprendió con declaraciones sin filtro al referirse a uno de los momentos más tensos de su carrera: el quiebre de Marama. Durante la entrevista, el artista fue consultado por la peor traición que había vivido y no dudó en apuntar contra su excompañero Agustín Casanova.

Todo comenzó cuando desde el panel destacaron la participación previa de Casanova en el programa. Sin rodeos, Vázquez respondió: "Conmigo no fue un crack", marcando el tono de una declaración que rápidamente generó repercusión.

El productor apuntó contra Agustín Casanova al hablar del juicio que marcó la ruptura definitiva del grupo

Al profundizar sobre el conflicto, el músico recordó el proceso judicial que ambos enfrentaron tras la separación del grupo. "Fue una banda que empecé yo y a la que le fue muy bien como para que después termináramos como terminamos, haciendo juicios y cosas que no valían la pena. Me defraudaron, pero los juicios los gané yo", expresó.

Consultado sobre si obtuvo un beneficio económico, el líder de Rombai evitó dar cifras, pero dejó en claro su postura: "No perdí". Además, fue más allá al cuestionar el accionar legal de su exsocio: "Rompieron una ley moral al reclamar algo que no les correspondía, y que al final legalmente tampoco les correspondió".

Fer Vázquez recordó el conflicto por Márama y lo definió como "la peor traición" de su carrera

Vázquez y Casanova trabajaron juntos hasta 2017 como productor y cantante de Marama, respectivamente. Un año después, el conflicto escaló a la Justicia cuando el vocalista inició una demanda laboral millonaria al considerar que existía una relación de dependencia. Según la versión de Vázquez, en cambio, se trataba de una sociedad de hecho.

Con el tiempo, Casanova retiró la demanda, mientras que Vázquez cedió la marca Marama, que hoy continúa bajo el liderazgo del cantante. A casi una década del conflicto, las recientes declaraciones dejan en evidencia que las heridas aún no están completamente cerradas.