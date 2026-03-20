CM acompaña Onda Libre con shows de La T y La M, Marama y Pablito HC en Buenos Aires

El Canal de la Música será media partner de la primera edición de Onda Libre, un nuevo evento nocturno que se realizará el 30 de abril en el Palacio Alsina, con shows en vivo de La T y La M y Marama, en una propuesta que combina música popular y experiencias en vivo.

La fecha contará con un line up encabezado por La T y La M y Marama, además del warm up de Pablito HC, en una noche que se presenta como el inicio de un nuevo formato de fiesta pensado para conectar música, energía y experiencia en un mismo evento.

La propuesta se anuncia con una idea clara: "Buenos Aires tiene una nueva forma de vivir la noche", presentando a Onda Libre como una experiencia con identidad propia, una vibra diferencial y una fuerte apuesta al cruce entre artistas populares, producción y clima festivo.

Para CM, acompañar esta primera edición como media partner representa una decisión editorial y estratégica: estar presente en propuestas musicales que conectan con nuevas audiencias y con formatos de entretenimiento en expansión. En ese marco, la participación del canal busca ampliar su vínculo con eventos en vivo y experiencias musicales que dialogan con el pulso actual de la escena.

En CM estamos comprometidos con la música

Gerardo González Bobillo, director general de CM El Canal de la Música, destacó el valor de este tipo de alianzas:

"En CM estamos comprometidos con la música y con acompañar propuestas que generen conexión real con el público. Acompañar Onda Libre como media partner en su primera edición va en línea con nuestra visión de impulsar presentaciones musicales, experiencias en vivo y nuevos formatos que sumen valor a la escena y a la cultura musical actual"

La primera edición de Onda Libre apuesta a una combinación de fuerte llegada popular y clima festivo, con dos nombres de gran impacto como La T y La M y Marama, más la participación de Pablito HC en el warm up. La comunicación oficial del evento presenta esta noche como el primer capítulo de una nueva historia dentro de la noche porteña.

Con esta alianza, CM reafirma su presencia no solo como señal especializada en música, sino también como plataforma que acompaña lanzamientos, artistas y experiencias que forman parte del presente del entretenimiento musical argentino.

La T y La M: el fenómeno de la cumbia que domina el streaming

El presente de La T y La M confirma su lugar como uno de los grandes referentes de la cumbia argentina actual. El dúo atraviesa un momento consagratorio tras su exitoso show en el Movistar Arena y con varios de sus canciones posicionadas en el Top 50 de Spotify Argentina.

"Soy Favela" se consolidó como una de las canciones del verano 2026 en la plataforma, manteniéndose en el Top 10 y reforzando el impacto masivo del grupo. Además, La T y La M figura entre los artistas más escuchados del país.

Originarios de Florencio Varela y formados en 2021, el proyecto integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen nació en plena pandemia y rápidamente se convirtió en un fenómeno digital. Actualmente acumulan alrededor de 600 millones de reproducciones en plataformas digitales, más de 4,8 millones de oyentes mensuales en Spotify y millones de seguidores en redes sociales.

Su repertorio incluye éxitos como la saga Messirve Mix, "No Soy Un 10", "Si estás en otra" y el hit mundialista "Pa La Selección", que alcanzó el puesto número 1 en rankings globales.

En su camino también realizaron colaboraciones con artistas de gran proyección como Duki, Luck Ra, Rusherking, Ecko, Bizarrap y Marcela Morelo, entre otros.

El dúo de cumbia atraviesa un presente de fuerte impacto en plataformas digitales y llega a Onda Libre como uno de los números centrales de la noche

Marama: trayectoria pop y vigencia regional

Marama

, formada en 2014 que alcanzó gran popularidad en la escena del pop latino y la música bailable en América Latina. Con

como cantante principal, el grupo desarrolló un estilo orientado a canciones rítmicas, estribillos pegadizos y una propuesta asociada a públicos juveniles y familiares.

Desde sus inicios logró una rápida proyección regional a partir del éxito de sencillos como "Todo comenzó bailando", "Loquita" y "Nena", que obtuvieron alta rotación en radios y plataformas digitales.

En plataformas de streaming, Marama mantiene presencia sostenida con más de un millón de seguidores y millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidando su vigencia dentro del circuito musical latino.

En su etapa actual, la banda desarrolla una estrategia basada en nuevas versiones de su repertorio y colaboraciones con artistas de distintos géneros. Entre esos lanzamientos se encuentran reversiones junto a Ráfaga, Valentín Vargas y The La Planta, además de colaboraciones con Luciano Pereyra, Emanero, Migrantes, Alan Gomez e Ian Lucas, entre otros.

La banda uruguaya suma sus clásicos bailables al line up del evento y aporta su trayectoria dentro del pop latino regional

Entradas

Los accesos para la primera edición de Onda Libre se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Plan Out, sistema oficial de venta de entradas del evento.

Los interesados pueden adquirir sus localidades de manera online, seleccionando tipo de entrada y método de pago. Una vez realizada la compra, los tickets digitales se envían por correo electrónico y permiten el ingreso presentando el código QR desde el celular o en formato impreso.