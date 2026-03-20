Fer Vázquez rompió el silencio sobre Emilia Mernes: "Me cerró puertas y comenzó a destruirme"

El conflicto que involucra a Tini Stoessel, Emilia Mernes y Maria Becerra sigue sumando voces y versiones cruzadas.

En esta ocasión, quien decidió hablar fue Fer Vázquez, ex pareja de Emilia y líder de Rombai, donde la artista dio sus primeros pasos.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y volvieron a encender la polémica en un escenario ya cargado de tensiones, indirectas y especulaciones.

El testimonio que sacudió la polémica

Durante una entrevista en el streaming de Martín Cirio, el artista uruguayo contó detalles de su vínculo con Emilia y cómo, según su versión, fue clave en el crecimiento inicial de su carrera.

El productor aseguró haberla conectado con figuras importantes de la industria en Miami, lo que impulsó su desarrollo artístico. Sin embargo, afirmó que todo cambió cuando la cantante alcanzó la fama.

"Había gente que dejaba de responderme o directamente cortaba el vínculo. Empecé a sentir que algo pasaba detrás"

"Me cerró muchísimas puertas"

El momento más fuerte llegó cuando Vázquez apuntó directamente contra su expareja, asegurando que su imagen dentro de la industria se vio afectada.

"La ayudé en todo lo que pude; financié, apoyé, creí en ella y le di para adelante, la llevé a Miami, la presenté con el manager, la disquera, todo y cuando se pegó, lo que hizo conmigo es portarse muy mal. Me cerró muchísimas puertas. Comenzó a destruirme."

Además, sostuvo que Emilia tendría suficiente influencia como para condicionar oportunidades laborales en el ambiente musical.

El cruce indirecto con Maria Becerra

En su relato, también involucró a La Nena de Argentina al recordar una colaboración que no prosperó. Según explicó, tras el éxito de "Los del Espacio", el proyecto se cayó de manera inesperada.

"Sí puedo decir que quedé odiado... no puede ser tan mala leche. ¿Y todo lo que hice por ella?"

Este episodio sumó un nuevo elemento a la interna, que ya venía cargada de rumores sobre competencia y tensiones dentro del circuito pop.

Intentos de diálogo y silencio del otro lado

Vázquez también reveló que intentó comunicarse con la artista entrerriana tras una indirecta en redes en 2021, pero nunca obtuvo respuesta:

"Si había algo pendiente, quería hablarlo, pero nunca contestó"

Según su versión, ese silencio marcó un quiebre definitivo en el vínculo entre ambos.

"Emilia"



Porque Fer Vázquez prendió el ventilador con Martín Cirio y habló de Emilia. pic.twitter.com/UUefebwMJS — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 19, 2026

Otros ex también se suma a la polémica

La polémica no se limita a una sola voz. En medio del conflicto, también aparecieron mensajes de Joel Pimentel, ex integrante de CNCO y expareja de la artista argentina.

El artista compartió frases en redes que muchos interpretaron como indirectas:

"Todo termina saliendo a la luz"

Aunque evitó dar nombres, sus seguidores vincularon rápidamente sus palabras con la cantante. Incluso recordaron declaraciones de 2020, donde había hablado de una relación conflictiva con alguien de su entorno.

En este contexto, Vázquez sumó otro dato llamativo al asegurar que Emilia se refería a Joel como "gay" y que mantenían solo una amistad, algo que luego -según él- no era cierto.

El posteo de Joel Pimentel ex integrante de CNCO

Una historia que suma versiones y deja más dudas que certezas

Mientras la interna del pop argentino sigue creciendo con testimonios, indirectas y relatos cruzados, ninguna de las protagonistas respondió públicamente a estas acusaciones.

Las declaraciones de Fer Vázquez abren un nuevo frente en un conflicto que ya excede lo musical y se mete de lleno en lo personal y profesional.

En un escenario donde cada palabra tiene peso y cada silencio también dice mucho, la gran incógnita sigue vigente: ¿saldrán las otras partes a responder o el tema quedará envuelto en versiones sin confirmar?

Por ahora, la historia sigue abierta... y promete nuevos capítulos.