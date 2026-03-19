La hermana de Maria Becerra habló sobre conflictos en Los del Espacio y mencionó a Emilia Mernes

Ailín Becerra, hermana de Maria Becerra, se refirió públicamente a distintos conflictos que habrían afectado a la cantante en momentos clave de su carrera reciente.

En diálogo con Martín Cirio, relató un episodio ocurrido en un boliche al que asistió por invitación y apuntó directamente contra Emilia Mernes. "Sí, 100% fue ella. Cuando yo llego al boliche que me habían invitado, yo no sabía que era un evento privado", explicó. Según su testimonio, al ingresar le informaron que no podía permanecer en el lugar: "Debe ser un error porque ustedes no tendrían que estar acá". Frente a esa situación, decidió retirarse: "Opté por irme".

Más tarde, sostuvo que personas presentes le confirmaron lo ocurrido: "Había gente que estaba ahí que dijo: ‘Sí, fue ella la que dijo sáquenlas'". Tras ese momento, Ailín se comunicó con su hermana para contarle lo sucedido: "Le hablé a mi hermana y le conté. Después se confirmó".

María Becerra junto a su hermana Ailín, quien reveló detalles de los episodios ocurridos durante el show en River

Además, la hermana de la artista también describió una situación que habría tenido lugar el mismo día de los shows de Maria Becerra en el Estadio Monumental. Según su relato, la cantante fue apartada del grupo Los del Espacio pocas horas antes de salir al escenario.

"Estaba por salir a hacer la prueba de sonido y la echaron del grupo", afirmó. También aseguró que la situación se agravó por un llamado telefónico: "Uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles".

El impacto emocional del momento fue inmediato. "Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta. Fue un quiebre", expresó.

Integrantes de Los del Espacio, el grupo urbano señalado por Ailín Becerra tras la presunta expulsión de la cantante

Si bien evitó dar nombres propios, Ailín deslizó que el integrante involucrado tendría un nombre que comienza con la letra "L", lo que generó especulaciones en redes sociales que apuntaron a LIT Killah.

Los del Espacio está conformado por Duki, Rusherking, Tiago PZK, FMK, Emilia Mernes, María Becerra y el productor Big One.

Hasta el momento, ninguno de los artistas mencionados realizó declaraciones públicas al respecto.