Tini Stoessel y Ulises Bueno estrenaron "Dos Amantes" junto a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y más figuras en el videoclip

Tini Stoessel volvió a la escena musical con el lanzamiento de "Dos Amantes", su nueva colaboración junto a Ulises Bueno. La canción propone una fusión entre pop y cuarteto romántico y está acompañada por un videoclip que presenta una puesta cinematográfica con múltiples participaciones especiales.

Tini Stoessel y Ulises Bueno unieron pop y cuarteto en "Dos Amantes"

La historia se desarrolla alrededor de una extensa mesa en una cena elegante donde ambos artistas interpretan el tema mientras avanza una narrativa centrada en un vínculo sentimental atravesado por la intensidad y la exposición pública.

Entre las apariciones destacadas se encuentran Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y Cacho Deicas, quienes se integran a la historia con intervenciones puntuales dentro de la reunión.

El videoclip reúne apariciones especiales de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez, entre otras figuras invitadas

Uno de los momentos más comentados es la breve escena de Messi, que aparece abriendo la puerta de un departamento con una bolsa de hielo, en un guiño a un video viral que circuló previamente en redes sociales.

Una historia de amor prohibido, una cena elegante y múltiples guiños que los fans vinculan con la vida personal de la cantante

También resalta la participación de Susana Giménez, quien mantiene un intercambio con Tini y De Paul durante la cena y realiza un comentario vinculado a un posible casamiento. La escena incluye un pastel de bodas que refuerza la referencia simbólica.

Por su parte, Cacho Deicas forma parte de una secuencia en la que prepara un asado, mientras que Ulises Bueno recibe la invitación que lo conduce al encuentro. Cada figura ocupa un rol específico dentro de la narrativa audiovisual.

La letra acompaña el concepto del videoclip y resume el espíritu de la historia:

"Y ahora som, ahora som, ahora som, ahora somos amante' / Como esos de los amores de antes".

Tras el estreno, Tini compartió su entusiasmo en redes sociales: "YA SALIÓ DOS AMANTES MIS AMORES!!!!!! @ulisesbuenosoy qué honor compartir esta canción con vos y cantarla juntos mañana!! gracias su, rodri, leo, cacho y beto por acompañarnos en este vídeo, la pasamos muy hermoso".

Shows en Córdoba





Mientras tanto, Tini ya se encuentra en Córdoba para presentarse el 20 y 21 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes, en dos recitales que coinciden con su cumpleaños.

Se espera un espectáculo de gran despliegue técnico, con un escenario de dimensiones inéditas para ese estadio y una producción de nivel internacional.

Como invitados de las dos fechas estará Q'Lokura, y existen expectativas sobre más participaciones, entre ellos Ulises Bueno.

El estreno de "Dos Amantes" refuerza el presente artístico de Tini y suma un nuevo capítulo a su serie de colaboraciones con artistas de distintos géneros.

Mirá en nuvo videoclip de Tini Stoessel "Dos Amantes"



