3AM llega a Buenos Aires con el Forajidos Tour: show confirmado en Niceto Club

Luego de sus exitosas visitas a Buenos Aires, el dúo venezolano 3AM confirmó su esperado regreso al país con una presentación el próximo 22 de abril en Niceto Club. La fecha forma parte del Forajidos Tour, la gira con la que los hermanos continúan llevando su música por Latinoamérica y España.

El cambio de venue implica modificaciones importantes para el público: las entradas adquiridas previamente no serán válidas para el nuevo show. Desde la producción informaron que se realizará el reintegro total del importe -incluido el service charge- a través del mismo medio de pago utilizado al momento de la compra. Las nuevas entradas ya se encuentran disponibles a través de la ticketera Venti.

Integrado por los hermanos Richard y Christian Bermúdez, 3AM se consolidó como una de las propuestas emergentes más fuertes de la escena latina actual. Su música fusiona hip-hop romántico, trap y pop con letras atravesadas por el amor, el desamor y las vivencias personales, conectando de manera directa con el público joven.

El dúo venezolano 3AM regresa a Buenos Aires con su Forajidos Tour

En su más reciente álbum Forajidos, el dúo explora nuevos matices sonoros incorporando elementos del country en una obra conceptual que narra la búsqueda de un hogar. El material se suma a una discografía en pleno crecimiento que incluye los discos Lluvia: Rain City Vol. 2 y Forajidos, además de los EP Rain City y Satus.

En sus anteriores presentaciones en Buenos Aires, con shows en La Trastienda, Vorterix y Complejo C, 3AM fortaleció su vínculo con el público local, sumando nuevos seguidores en cada visita. Ahora, el reencuentro promete una noche cargada de emoción, nuevos sonidos y los clásicos que marcaron su camino artístico.