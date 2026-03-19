Ian Lucas va por el título en MasterChef Celebrity Argentina: cuándo arranca la final y a qué hora se conocerá al ganador

Tras una extensa y exigente competencia, MasterChef Celebrity Argentina entra en su etapa decisiva con el esperado duelo entre Ian Lucas y La Reini, quienes buscarán quedarse con el título en una noche cargada de nervios, emoción y adrenalina.

Antes de comenzar el desafío final, la conductora Wanda Nara invitó a los participantes a dedicarse unas palabras. Ian tomó la iniciativa y expresó con emoción: "Siento que cada uno dejó todo para estar acá, trabajamos mucho, practicamos un montón, pasamos todas las pruebas... Así que ahora disfrutalo, tranquila. Divertirnos y pasarla bien, que este momento no te lo vas a olvidar nunca. Y estar orgullosa de vos misma porque te lo ganaste".

Ian Lucas vive una noche decisiva en la final de MasterChef Celebrity Argentina, donde busca sumar un nuevo logro a su carrera artística

Fiel a su espontaneidad, La Reini respondió primero con humor y luego con un mensaje afectuoso hacia su compañero: "Te admiro un montón, demostraste ser un gran competidor, pero por sobre todas las cosas una gran persona, un gran amigo. Se nos despertó esta pasión por la cocina, estudiamos un montón y yo sé que lo diste todo. Hoy es disfrutar y pasarla bien. Es increíble estar compartiendo esto juntos".

Concentración total: Ian Lucas se prepara para presentar sus platos en la definición más importante del certamen

Definición en vivo: esta noche se conoce al campeón

La gran final se definirá hoy desde las 21:30 horas por la pantalla de Telefe, cuando el jurado evalúe los tres platos de cada finalista y anuncie quién se consagrará como ganador de la edición 2026.

En la antesala de la definición, los jueces destacaron el crecimiento de ambos participantes a lo largo del certamen. Germán Martitegui señaló: "Estamos muy orgullosos de lo que lograron, de su tenacidad, su esfuerzo y cómo estudiaron. MasterChef representa la posibilidad de que esforzándose se puede llegar".

Por su parte, Donato de Santis remarcó: "Son un ejemplo de lo que uno puede alcanzar. No todo es reflectores y televisión, es determinación y objetivos".

Finalmente, Damián Betular se mostró conmovido por el nivel de la competencia y anticipó una decisión difícil: "Seguro la van a romper y nos van a hacer muy complicado elegir al ganador".

La noche promete emoción, tensión y platos decisivos en el cierre de una de las temporadas más exitosas del reality culinario.