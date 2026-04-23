En "MasterChef Celebrity", quieren a una mujer para reemplazar a Donato de Santis en la próxima temporada: de quién se trata

Luego de la gran final de "MasterChef Celebrity" en la que Ian Lucas venció a La Reini en una competencia feroz, Telefe ya comienza a pensar en cuándo llegará la nueva edición. Si bien en el medio está el Mundial 2026, y el regreso del reality "Popstars", con Nico Vázquez como conductor, ya comenzaron con la preproducción. Y en especial, piensan en quién reemplazará a una figura tan importante como Donato de Santis en el trío de jurados. La búsqueda ya arrancó.

Según La Pavada de Diario Crónica, por más que apresuran la salida de "MasterChef Celebrity", todavía no hay nada firme. En Telefe esperan poder empezar a grabar entre septiembre y octubre, después del Mundial, siempre con Wanda Nara como conductora. Lo que ya casi está decidido es que habrá reemplazo para Donato en el jurado. Se está hablando de sumar una mujer al trío. El nombre que más suena es el de Maru Botana, la pastelera más famosa del país. Dicho esto, lo próximo en la pantalla será el reality "Popstar", con Nicolás Vázquez al frente, que sale en agosto. Ayer ya hicieron las primeras promos.

En marzo de 2026, Donato de Santis anunció su retiro definitivo de "MasterChef Celebrity" después de más de diez temporadas. El histórico jurado comunicó su decisión en vivo durante la gran final, sorprendiendo a todos. Prioridad familiar y personal: Donato decidió enfocarse en su salud y pasar más tiempo con su familia.

Tras su renuncia, se instaló en su propiedad en La Puglia, Italia, para llevar una vida más tranquila y "cocinar con menos". Cierre de un ciclo, dijo. La noticia generó lágrimas y agradecimientos de sus colegas Germán Martitegui y Damián Betular.

Maru Botana ya tuvo participaciones destacadas en "MasterChef Celebrity" durante la temporada de verano de 2026 como jurada invitada, en reemplazo de Damián Betular. Su paso generó polémica: tuvo un tenso cruce con Yanina Latorre y mostró una alta exigencia, especialmente en desafíos de pastelería.

También protagonizó un episodio viral en la versión uruguaya de "MasterChef" en 2023, donde le dio un "tortazo" a uno de los jurados. A pesar de las especulaciones, la producción de Telefe todavía no confirmó nada. Pero Maru queda como la principal candidata. El trío, con ella, cambiaría la dinámica del programa. Veremos si se animan.