Ni Nico Occhiato ni Ian Lucas: aseguran que Nico Vázquez será el conductor de "Popstars"

El regreso de "Popstars" a la pantalla de Telefe ya tendría conductor cerrado después de la danza de nombres que circuló en los medios. Así lo confirmó Paula Varela, quien aseguró que Nico Vázquez estará al frente del reality que busca a las próximas estrellas del pop argentino.

Si bien al principio se creía que Nico Occhiato sería el presentador tras su paso por "La Voz Argentina", luego surgieron otros nombres. Entre ellos, Julieta Poggio, finalista de "Gran Hermano 2022"; y el campeón de "MasterChef Celebrity 2025/2026", Ian Lucas.

"Confirmamos que se viene Popstar a la pantalla de Telefe. Quieren el lanzamiento para junio/julio. Ya en mayo está citado todo el equipo de producción", introdujo Paula Varela. "Y el conductor, quien ya firmó y está cerrado, es Nico Vázquez", reveló la panelista de "Intrusos" (América TV).

Nico Vázquez sería el conductor del regreso de "Popstars".

Y detalló, reafirmando la noticia del día: "En el día de ayer se concretó y Nico Vázquez es el nuevo conductor de Popstars. Se trata de nuestro Rocky".

A su vez, Varela recordó que el actor ya se había probado en el rol de conductor con "Como anillo al dedo" (El Trece), un ciclo de entretenimiento junto a Gime Accardi, cuya temática era enfrentar a tres parejas de famosos por medio de variados juegos de competencia.

Por último, la panelista señaló que desde Telefe "le quieren dar más máquina" a la convocatoria de chicas de entre 18 y 25 años, porque "no está rebotando como esperaban".