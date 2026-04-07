Nico Vázquez y Gime Accardi se reencontraron en el último adiós a Alejandro Farrell: los detalles

El universo del espectáculo se tiñó de luto este martes 7 de abril de 2026 tras la partida de Alejandro Farrell, uno de los productores más influyentes de la industria. Sin embargo, en medio del profundo dolor que rodeó el cementerio de Pilar, una imagen capturó la atención de todos: el reencuentro público de Nico Vázquez y Gime Accardi. La noticia generó un impacto inmediato, ya que la pareja, que anunció su ruptura en agosto pasado, volvió a caminar a la par bajo la lluvia, demostrando que el respeto y la historia compartida están por encima de cualquier diferencia personal.

Nico Vázquez despidió a Alejandro Farrel por historias de Instagram (@nicovazquezok)

El entierro se dio en una jornada gris y marcada por la llovizna, donde figuras como Pablo Echarri, Agustina Cherri y Benjamín Rojas se acercaron para despedir a quien fuera un pilar en sus carreras. En medio de este escenario de tristeza, la influencer y actriz y el protagonista de "Rocky" avanzaron por los senderos del Memorial protegidos por un paraguas violeta. Las cámaras registraron la cercanía de ambos, quienes mantuvieron charlas en voz baja y gestos de apoyo mutuo, dejando en claro que, ante la pérdida de un ser tan querido como Farrell, la contención fue la prioridad absoluta.

La parte más explosiva de este reencuentro llegó con las postales que muestran a Accardi por el destino junto a su exmarido, ambos vestidos de riguroso luto y ocultos tras lentes oscuros. Mientras Gimena lucía un perfil bajo con un tapado beige y gorra, Nico Vázquez se mostró visiblemente conmovido, inclinándose hacia ella en una actitud de cuidado constante. Para los presentes, la imagen fue un símbolo de madurez, recordando que los lazos verdaderos no se rompen con la distancia, especialmente cuando se trata de despedir a quien consideraban un "padre del medio".

Actualmente, el ambiente artístico intenta asimilar la partida de Farrell, cuyo féretro fue cubierto de flores blancas por sus amigos más cercanos, entre ellos Julia Calvo y Benjamín Rojas. Mientras tanto, las repercusiones por las fotos de Nico y Gime no tardaron en llegar a las redes, donde los fanáticos celebraron la humanidad de la expareja en un momento tan delicado.

El escándalo de la separación parece haber quedado en el pasado frente a este gesto de amor y gratitud, confirmando que, bajo la lluvia de Pilar, la historia compartida se convirtió en el mejor refugio frente a la muerte.