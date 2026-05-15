Lissa Vera apuntó contra "Popstars" por no convocar a Bandana para su regreso a la televisión: "Me trago las ganas de..."

Yanina Latorre contó que en "Popstars" (Telefe) hay problemas para cerrar el jurado que acompañará a Nico Vázquez. Según detallaron en "SQP", la única confirmada hasta el momento sería Ángela Torres, ya que Lali Espósito estaría prácticamente descartada por sus compromisos artísticos. En ese contexto, Lissa Vera apuntó contra la producción del reality musical por no convocar a la Bandana, agrupación femenina que nació en el formato, para su regreso 25 años más tarde.

"No nos llamaron. Sí, se ven las imágenes de Bandana en la convocatoria. Somos como el referente de todas las chicas que se vayan a anotar, pero no fuimos convocadas por la producción", confirmó Lissa en un video para "Sálvese quien pueda" (América TV).

Bandana nació hace 25 años en "Popstars".

Asimismo, la cantante afirmó que Bandana "tiene mucho trabajo", pero que igualmente le gustaría poder participar en "Popstars": "Estaría bueno ser parte de este proceso porque es como estar del otro lado del mostrador 25 años después". Y lanzó una frase filosa: "Por ahí lo que quieren hacer es algo nuevo y la imagen de Bandana puede ser como que viene soplándoles la nuca y no les va a sumar, qué sé yo".

Consultada sobre si para ella el conflicto de Lourdes Fernández con su expareja tuvo algo que ver con esa decisión del canal, Lissa Vera negó rotundamente: "No, ni en pedo". A su vez, defendió a su colega: "Lo que pasó con cada una de nosotras es la realidad de todos los artistas. O sea, vos agarras un artista x de cualquier país y en algún momento tuvo algún problema heavy. ¿Cuántos hay? Rockeros que han pasado situaciones diferentes, tragedias, cosas terribles, así que para mí eso no tiene nada que ver".

Respecto a su opinión sobre la elección de Nico Vázquez como conductor de "Popstars", expresó con sinceridad: "Me puede sorprender para bien o para mal, pero no tengo ninguna expectativa. Creo que igual va a estar bien guiado por la producción porque conozco a la gente que está detrás. Va a tener a alguien que lo contenga". Y cerró con una frase que resume su indignación por no ser tenida en cuenta en el formato: "Me trago las ganas de entrar".