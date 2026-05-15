El universo de "Rápidos y Furiosos" llega a la televisión con cuatro nuevas series

El actor y productor Vin Diesel anunció oficialmente que la plataforma estadounidense Peacock desarrollará cuatro series de televisión ambientales en el universo de Fast & Furious, una franquicia cinematográfica que a lo largo de 25 años ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

La presentación se realizó en persona durante el evento upfront de NBCUniversal, llevado a cabo en el Radio City Music Hall de Nueva York, donde el protagonista de la saga compartió el escenario con el presentador Jimmy Fallon.

Detalles del equipo de producción

El propio Vin Diesel asumirá el rol de productor ejecutivo de estos nuevos proyectos.

Lo acompañará un equipo de veteranos de la saga cinematográfica, compuesto por Sam Vincent, Neal Moritz, Pavun Shetty (de Original Film), junto a Chris Morgan -quien ha sido guionista de varios de los filmes- y Jeff Kirschenbaum.

Por otra parte, la escritura del episodio piloto estará a cargo de los guionistas Mike Daniels y Wolfe Coleman, quienes previamente trabajaron juntos en la serie Shades of Blue para la cadena NBC. Actualmente, Daniels también se encuentra trabajando en una adaptación de The Rockford Files.

El cambio de postura de Vin Diesel

Durante el evento, el protagonista de la franquicia explicó que durante mucho tiempo rechazó la idea de trasladar la historia a la pantalla chica, comparándolo con su resistencia inicial a realizar una secuela de la película original.

Según sus declaraciones, la llegada de Donna Langley -titular de Universal Studios- al frente de las operaciones televisivas de NBCUniversal fue el factor determinante para cambiar de opinión.

"Eso fue cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir como una familia, estaría protegido en el espacio televisivo", afirmó el actor.

Asimismo, destacó las demandas del público: "Hemos comprendido que los fans querían más, querían que expandiéramos los personajes de la saga, sus historias".

Antecedentes y estado actual de los proyectos

Hasta el momento, las series en desarrollo no cuentan con una sinopsis oficial ni detalles sobre la trama o el reparto.

Según consignó el medio especializado The Hollywood Reporter, la única información clave disponible por ahora es la frase "más por venir".

Este anuncio no representa la primera experiencia de la marca en el formato televisivo. Anteriormente se emitió Fast & Furious Spy Racers, una producción animada enfocada en el público infantil que tuvo 52 episodios en la plataforma Netflix. Aquella serie, realizada por DreamWorks Animation, también contó con la producción ejecutiva de Diesel, Moritz y Morgan.