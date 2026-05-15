Santiago del Moro salió al cruce por las críticas a la ausencia de Andrea del Boca en los programas: "Relajen un poco..."

En medio de rumores sobre el regreso de Andrea del Boca en el repechaje de "Gran Hermano Generación Dorada", Santiago del Moro -quien estuvo en boca de Flor Peña- enfrentó las críticas por la ausencia de la actriz en los programas tras su salida del reality de Telefe. A través de la red social X (antes Twitter), el conductor televisivo respaldó a la actriz y cruzó a los detractores.

"Señor Santiago del Moro, ¿por qué le dan tanta prioridad a Andrea del Boca si desde que salió dos veces nunca fue a ningún programa de Telefe ni Streams? ¿No le parece una falta de respeto y que no le están dando la misma posibilidad a todos? ", preguntó una usuaria, que arrobó al conductor.

Santiago del Moro salió al cruce por Andrea del Boca en "X".

La respuesta de la otra parte no se hizo esperar. "Señora, en cuanto esté en condiciones y termine el tratamiento de su boca, ella vendrá como todos. Entre o no a la casa. Es decir, antes o después ahí estará. Eso espero. Atte", escribió Del Moro.

Con visible sarcasmo, otra internauta comentó: "El alta casualmente lo va a recibir el día del repechaje". "¡Ojalá! De lo contrario, todo continúa", desdramatizó el presentador de "Gran Hermano".

Santiago del Moro salió al cruce por Andrea del Boca en "X".

"El tratamiento más raro del mundo: no le permite asistir a programas ni cumplir con la rueda de prensa como todos, pero sí puede juntarse a comer e ir de joda con los otros exGH, grabar tiktoks, salir a hablar en el stream de su hija, ir a ver a Yipio al hotel, etc", se sumó a las críticas la cuenta de "Tronk". A lo que Santiago del Moro contestó, tajante: "Jajaja. Nadie tiene la obligación de nada! Relajen un poco".