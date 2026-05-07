Andrea del Boca regresa a "Gran Hermano" en el repechaje: la actriz tendrá su segundo round

El repechaje de "Gran Hermano Generación Dorada" tiene fecha confirmada por Santiago del Moro. El miércoles 20 de mayo, Andrea del Boca será una de las exparticipantes en regresar al reality de Telefe. De esta forma, la actriz tendrá su segundo round después del accidente que la dejó fuera de la competencia.

Según La Pavada de Diario Crónica, hoja de ruta de "GH" tras la salida de Yipio, y el domingo entra a la casa Santiago del Moro, donde lo reciben los siete originales, Yanina, Luana y Zunino, la actriz modo avión Grecia y la ex Tamara. Estaría confirmada la vuelta de Andrea del Boca y dos participantes nuevos que hacen las fotos de los perfiles el lunes. Esto, para el repechaje del 20, que habrá más nuevos que ex.

Andrea del Boca volverá el 20 de mayo a "Gran Hermano Generación Dorada".

En paralelo, Ángel de Brito aseguró en "LAM" (América TV) que entrarán cuatro participantes "viejos" y otros cuatro "nuevos" (los denominados "suplentes"). Además de Andrea, volverían Solange Abraham y Yisela "Yipio" Pintos. El conductor también comentó que Carmiña Masi viajará rumbo al país, pero no confirmó que vaya a entrar a "Gran Hermano".

Vale destacar que tanto Carmiña como Sol fueron expulsadas por el "Big": la periodista paraguaya lo fue por comentarios racistas hacia Jennifer Mavinga, y la exparticipante de "GH 2011" por "deshonrar el juego" al manifestar su deseo de irse del reality. Por último, Yipio decidió abandonar la casa para cuidar a su mamá tras así solicitarlo su hija adolescente por medio de su pareja, Mathías Centurión.