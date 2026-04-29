Trascendió la fecha del repechaje de "Gran Hermano": ¿Se viene algún ingreso inesperado?

Tras la gala de eliminación de Brian en "Gran Hermano Generación Dorada", el conductor Santiago Del Moro develó la esperada fecha del repechaje en la pantalla de Telefe. Este nuevo giro en el programa promete una dinámica distinta a las de ciclos anteriores, despertando un fuerte entusiasmo en la tribuna y los seguidores digitales, quienes ya especulan sobre quiénes serán los encargados de reingresar al juego.

Según adelantó La Pavada de Diario Crónica, con la salida de Brian y la llegada de Gladys la Bomba se abre nueva etapa en "GH" con 18 participantes adentro de la casa. Santi del Moro anunció el repechaje -sería el 18 de mayo-. Tamara Paganini está tomando fuerza y Pincoya se mantiene. Habrá que ver con los Golden Ticket y algún ingreso inesperado. Y la gran pregunta es si Andrea del Boca vuelve.

Santiago Del Moro reveló la fecha del repechaje de "Gran Hermano": ¿Se viene algún ingreso inesperado?

A pesar de estar fuera del reality, el público se resiste a dejar ir la faceta mediática de la actriz. Al confirmarse que en esta instancia "todos los jugadores están habilitados", las redes sociales estallaron exigiendo su retorno. Mientras tanto, la propia Andrea se mostró activa en sus perfiles, celebrando la permanencia de su amiga "La Yipio" y la salida de Brian, alimentando aún más las expectativas de sus seguidores.

Como de costumbre, el repechaje también trae mucha polémica entre los familiares de los participantes que siguen dentro de la casa. El principal foco de conflicto es la supuesta ventaja de quienes reingresan con información del afuera frente a los que llevan meses de encierro absoluto. Mientras el público hace cálculos, el malestar crece entre los allegados de los jugadores originales.

Dentro de la casa, los participantes no parecen dispuestos a recibir cordialmente a los que regresen, lo que anticipa una guerra de estrategias y nuevas alianzas para combatirlos. En la vereda de enfrente, los eliminados esperan expectantes y con una sonrisa, planeando cada movimiento para convencer a la opinión pública de que merecen una segunda oportunidad en la casa más famosa del país.