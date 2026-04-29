Evelyn Botto generó polémica por un chiste sobre un femicidio y pidió disculpas tras las críticas: "Terminé avalando algo grave..."

En las últimas horas, Evelyn Botto quedó en el centro de la escena mediática por su fuerte discurso sobre diversidad corporal en los Premios Martín Fierro de la Moda, pero también por un chiste que realizó en "Otro Día Perdido" sobre un femicidio. La situación generó un fuerte repudio en redes sociales y la obligó a la novia de Fede Bal a dar explicaciones.

Todo ocurrió días atrás en el ciclo conducido por Mario Pergolini, cuando se abordó con tono irónico el caso de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en México por su suegra. En ese marco, la locutora siguió la dinámica del programa y lanzó una frase que encendió la polémica: "Está decidido entonces, cuando venga Carmen Barbieri voy a usar chaleco antibalas".

Las redes explotaron con mensajes de indignación y cuestionamientos al programa y a Botto. Las repercusiones impactaron de lleno en la conductora, quien decidió romper el silencio en "SQP", el programa de Yanina Latorre en América TV. "Me movilizó la cantidad de mensajes de mujeres que recibí y es algo que me importa porque es a quienes les hablo siempre", reconoció.

"Quiero pedir disculpas desde mi lugar y hacerme responsable de lo que me toca, que es haber formado parte de una puesta en escena que salió de un crimen, del cual se hicieron chistes", expresó visiblemente afectada.

El descargo de Evelyn Botto en "SQP". (Foto: Captura América TV).

Más adelante, profundizó su reflexión y admitió que no dimensionó el alcance del contenido. "No me di cuenta que haciendo ese chiste terminé avalando algo que es tremendamente grave", sostuvo. También remarcó: "El límite es que no sea gracioso y no fue gracioso para mucha gente".

Finalmente, Evelyn cuestionó el contexto general del programa pero insistió en su responsabilidad personal. "Mi comentario estaba guionado... pero quiero pedir disculpas porque yo podría no haberlo hecho", señaló. Mientras tanto, Mario Pergolini no se expresó públicamente sobre el episodio, lo que sumó más tensión al tema.