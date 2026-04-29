Flor de la V destrozó a Yuyito González por sus dichos sobre el matrimonio igualitario: "Homofóbica y con poca humanidad..."

Yuyito González desató una fuerte polémica al hacer declaraciones repudiables sobre el matrimonio igualitario. La conductora sostuvo que algunas "costumbres de la sociedad" van en contra de lo que pregona la palabra de Dios. "Cada uno verá hasta dónde está dispuesto a cumplir. Nadie debe juzgar el corazón de nadie", dijo. Flor de la V no pudo contenerse. Y respondió con todo.

"No hay nada peor que una bataclana devenida en pastora. Igual es algo de la camada de Yuyito, la única que nunca fue homofóbica fue Moria Casán. No lo puedo creer sinceramente", arrancó Flor, con una ironía que no pasó desapercibida. La referencia a Moria, histórica defensora de los derechos del colectivo, funcionó como un contraste directo con las palabras de Yuyito. La comparación fue demoledora.

Consultada por el equipo de "Puro Show", la conductora de "Los Profesionales" redobló la apuesta. "Sostengo que fue homofóbico lo que dijo. Sinceramente no sé por qué cuando tienen que pegarle a alguien, van por el colectivo LGTB+", sentenció. Flor no dejó lugar a dudas: para ella, las declaraciones de Yuyito no fueron una opinión ingenua sino un ataque directo a una comunidad que ya sufrió demasiada discriminación.

Enojada, sumó un argumento que golpeó fuerte: "Me sorprende muchísimo su falta de humanidad. Además, no es una doña que nunca se cruzó con nadie, ella siempre estuvo rodeada de personas de la comunidad. No se puede creer". Flor puso el dedo en la llaga: Yuyito no puede alegar desconocimiento. Trabajó en el medio, compartió con actrices, actores y personalidades gay, lesbiana y trans. No hay excusa.

El cruce escaló rápido y volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a la sociedad desde hace años. En las redes, las opiniones estuvieron divididas. La mayoría bancó a Flor y condenó los dichos de Yuyito.

Yuyito González dijo que el matrimonio igualitario va contra la palabra de Dios. Flor de la V, con años de militancia y una historia de visibilidad, le recordó que la libertad de creer no incluye el derecho a discriminar. El debate religioso vs. derechos humanos es eterno.

Pero en un país con ley de matrimonio igualitario desde 2010, declaraciones como las de Yuyito suenan anacrónicas y hirientes. Flor eligió el destrato como respuesta. Algunos lo aplaudieron, otros lo criticaron. Lo que quedó claro es que el colectivo LGBTQ+ no va a tolerar más discursos que lo pongan en un segundo plano. Yuyito pidió "no juzgar el corazón". Pero las palabras tienen peso. Y las suyas, esta vez, pesaron demasiado.