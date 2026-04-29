El universo del espectáculo quedó en llamas tras las repercusiones del fuerte cruce mediático entre Andrea Rincón y Lionel Messi. La noticia generó un impacto total luego de que la actriz decidiera reflotar detalles de un antiguo romance que mantuvo con el capitán de la Selección, lo que desató una reacción inmediata y contundente. Este gesto puso fin a una tregua de silencio que duró años.

El fulminante castigo de Lionel Messi a Andrea Rincón tras ventilar su intimidad

Según informó La Pavada de Diario Crónica, tras sus confesiones con Martín Cirio, Andrea Rincón no se retractó de aquel encuentro fugaz con Lionel Messi aclarando que en ese momento no estaba con Antonella. Por más que sea "Con todo respeto", la actriz, que aclaró que "no mintió", trajo consecuencias porque Messi la bloqueó.

Todo comenzó cuando el youtuber le preguntó a la actriz por los encuentros que compartieron hace tiempo con el 10 de la Selección. El contexto de este conflicto nace de la estricta política de privacidad que el deportista mantuvo durante toda su carrera. Además de la cuidada imagen de familia que sostiene junto a su esposa Antonella hace años frente al ojo público.

Andrea Rincón se ganó el bloqueo definitivo del mismísimo Lionel Messi

La parte más explosiva de este ida y vuelta llegó al conocerse la "fulminante consecuencia" que enfrentó Rincón. Tras sus declaraciones en la entrevista que fue trasmitida en vivo por Twitch y que ahora cuenta con más de 250 mil reproducciones en YouTube, la morocha se ganó el bloqueo definitivo del mismísimo Lionel Messi.

Lo que pasó con Andrea Rincón deja un precedente sobre los límites de la intimidad y las consecuencias de romper los pactos de silencio en la alta sociedad deportiva. El escándalo por el castigo ejemplar apenas comienza, confirmando que la palabra de Messi, incluso sin necesidad de hablar, sigue teniendo un peso absoluto en el mundo del espectáculo nacional.



