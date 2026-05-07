Los invitados de Juana Viale y "La Peña de Morfi" para este domingo 10 de mayo: los detalles

Al igual que el versus de "La noche de Mirtha" -donde se verá el regreso de Mirtha Legrand- con "La noche de los ex" (Gran Hermano", este domingo 10 de mayo habrá una nueva batalla televisiva entre "La Peña de Morfi" (Telefe) y "Almorzando con Juana" (El Trece). En ese sentido, se conocieron los invitados que cada ciclo dominical ofrece para retener a la audiencia.

Según La Pavada de Diario Crónica, duelo del domingo al frente Juana Viale en "Almorzando con JV" , desde las 13.45 horas, se sienta Pepe Cibrián, Edith Hermida, Pablo Fábregas, Floppy Tesouro y Jonás Gutiérrez.

Versus "La Peña de Morfi", desde las 13.00 horas con Carina Zampini y Diego Leuco, que reciben a Evangelina Anderson en la charla y en la música el gran Dyango, La T y La M, Cuti y Roberto Carabajal.

Cabe recordar que Juana viene de reemplazar tres veces consecutivas a su abuela, Mirtha Legrand, que se encontraba recuperando de una fuerte bronquitis. Con "La Chiqui" de regreso a su ciclo, la hija de Marcela Tinayre conducirá únicamente su programa.



