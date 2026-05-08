Los invitados de "La Peña de Morfi" para enfrentar a Juana Viale con su almuerzo

Con la vuelta de "La Peña de Morfi", los domingos recuperaron duelos históricos en la televisión argentina. Telefe y El Trece se enfrentan al mediodía con dos programas importantes. Del lado de Telefe, Carina Zampini y Diego Leuco conducen un ciclo musical con mucho humor. En el canal de Constitución, Juana Viale mantiene el legado de su abuela, Mirtha Legrand, ya de alta y lista para volver a sus cenas de los sábados. La batalla por el rating promete.

Según La Pavada de Diario Crónica, el duelo del domingo será frente a frente. Juana Viale, en "Almorzando con JV", sentará en su mesa a Pepe Cibrián, Edith Hermida, Pablo Fábregas, Floppy Tesouro y Jonás Gutiérrez. Un mix de artistas, periodistas y exfutbolista. Por el otro lado, "La Peña" (Telefe), con Carina Zampini y Diego Leuco al frente, recibirá a Evangelina Anderson en la charla. En la parte musical, nada menos que el gran Dyango, las cantantes La T y La M, y los folkloristas Cuti y Roberto Carabajal.

"La Peña de Morfi" regresó a Telefe el domingo 12 de abril de 2026 para celebrar su décima temporada. La conducción quedó en manos de Diego Leuco y la incorporación de Carina Zampini, que generó polémica interna. Su salida conflictiva en 2016 y la supuesta mala relación con el creador del programa, el fallecido Gerardo Rozín, despertaron resistencias. Pero Zampini se mostró emocionada por su regreso. El ciclo, que dura tres horas, se enfoca en música en vivo, recetas y humor.

El regreso de Carina a "La Peña" coincidió con la salida de figuras históricas como la locutora Eugenia Quibel y el periodista deportivo Ariel Rodríguez. También asumió tras la partida de Lizy Tagliani. A pesar del malestar en parte del equipo de la productora Corner y Telefe, el ciclo sigue firme. La décima temporada arrancó con buenos números y la dupla Zampini-Leuco busca consolidarse. La competencia con Juana Viale es feroz. Ambas propuestas apuntan a un público familiar.

El domingo, entonces, será una nueva batalla. Juana apuesta por la charla íntima y el formato clásico que aprendió de su abuela. "La Peña" pone el acento en la música y el humor. Evangelina Anderson, lejos de los escándalos, se sentará en el living de Telefe. Dyango, con su voz inconfundible, cantará los clásicos. En El Trece, Pepe Cibrián promete anécdotas. Los televidentes, como siempre, tendrán el control remoto en la mano. Que gane el mejor. O el que más guste. La guerra de los mediodías, otra vez, en su esplendor.