Carina Zampini, confirmada en la conducción de "La Peña de Morfi": quién la acompañará y en qué fecha será la vuelta

"La Peña de Morfi" está más cerca de volver a la pantalla de Telefe. Tras la danza de nombres de famosas que podrían ocupar el lugar que dejó vacante Lizy Tagliani con su salida, se confirmó que Carina Zampini regresará a la conducción del ciclo dominical. Además, se supo quién la acompañará y en qué fecha se emitirá el formato en la pantalla.

Según La Pavada de Diario Crónica, el domingo 12 de abril será la vuelta de Carina Zampini con Diego Leuco en la conducción de "La Peña de Morfi". Costó cerrar dada la situación económica en todos los canales, pero se arregló. Ahora están cerrando, muchos a bolo, para el staff, el chef Giorgini y Felicitas, la pulpería con invitados y el de Straneo y Mottola.

Carina Zampini vuelve a "La Peña de Morfi".

Carina Zampini es una actriz muy querida por el público. Su actuación en la telenovela "Dulce amor", donde protagonizó apasionados besos con Sebastián Estavanez, hizo que se ganara el cariño de la audiencia.

En 2015, Carina debutó en la labor de conducción en "Morfi, todos a la mesa" junto a Gerardo Rozín, siendo su último programa en el año siguiente. Durante 2017 condujo el reality "Despedida de solteros" junto a Marley, también en Telefe. Además, en su rol de presentadora televisiva, condujo "El gran premio de la cocina" con Juan Marconi en El Trece.

Actualmente, Carina Zampini está en "La novela del streaming" (Luzu TV) con Diego Castro, Gabriel Schultz y Agus Battioni.