Sol Pérez, muy cerca de ser la nueva conductora de "La Peña de Morfi": los detalles

"La Peña de Morfi", ciclo dominical sobre música y cocina, prepara su regreso en la pantalla de Telefe. Pero antes de que eso ocurra, los directivos del programa deben cerrar a la nueva conductora, ya que Lizy Tagliani no seguiría en el formato. Así, luego de que sonaran los nombres de Soledad Pastorutti y Laurita Fernández, se supo que Sol Pérez está muy cerca de obtener el rol.

Según La Pavada de Diario Crónica, se va armando el regreso de "La Peña de Morfi", sin Lizy Tagliani, que estrena "Annie" y sigue en la Pop-radio. Está confirmado Diego Leuco, y lo acompañaría Sol Pérez, que llevarían sponsor, si terminan de arreglar. Quedó afuera Laurita Fernández. La fecha es para fines de marzo, los domingos.

Sol Pérez sería la nueva conductora de "La Peña de Morfi". (Instagram/@lasobrideperez).

¿Qué pasó con La Sole? Según trascendió, si bien la artista de Arequito era querida para la conducción, no hubo acuerdo con el cachet para que asumiera la conducción del ciclo. Además, debido a su apretada agenda, el formato tenía que ir grabado cuando en naturalmente se hace en vivo.

Respecto a Sol Pérez, la famosa tiene mucho trabajo en el canal de las tres pelotas. Es analista de "Gran Hermano Generación Dorada", integra el equipo de "El noticiero de la gente" y tiene participaciones esporádicas en "Cortá por Lozano".