Marcela Tinayre reveló por qué Mirtha Legrand no volverá a su programa: "No tiene edad para..."

Desde hace algunas semanas, Mirtha Legrand atraviesa un cuadro gripal que la dejó fuera de la conducción de "La Noche de Mirtha". Tras confirmarse que se ausentará una semana más y que Juana Viale volverá a reemplazarla, Marcela Tinayre dio detalles sobre el estado de salud de "La Chiqui".

La hija de la conductora habló en "La Mañana con Moria" (El Trece) y buscó llevar calma. "Mamá, la verdad, que se enfermó de una estupidez, una huevada, porque si algo tiene es buena salud", expresó, bajándole el tono a la preocupación que se generó en los últimos días.

Según explicó Tinayre, el problema se originó por la exposición al aire acondicionado, lo que derivó en una bronquitis. "El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando, y su doctor le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es 18 a 20 días con todos los cuidados'", detalló.

En ese sentido, remarcó que la recuperación lleva tiempo y que la prioridad es evitar recaídas. "Ella está por el día 12, pero tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, no te reponés más. Ella no tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada", explicó.

Mientras tanto, Legrand continúa en reposo y acompañada por su entorno más cercano. "Ya no toma más antibióticos, está con prevención. Yo voy a verla todas las tardes porque lo único que quiere es trabajar, me dice cuántas cosas se está perdiendo, pero tiene que estar óptima", contó Marcela, dejando en claro el deseo de su madre de volver. Y sumó: "Por eso, vamos con dos personas más a tomar el té, así que está pendiente de todo lo que dicen, todo lo que hacen...".

Respecto al cuadro que atravesó La Chiqui y su estado actual, la madre de Juana Viale brindó más precisiones: "Tomó antibióticos. Ya los terminó, pero sigue con un cuadro preventivo, resultados, cobrar fuerzas... La gente se asusta mucho, la tos tarda mucho en irse, es residual. Y, además, gasta mucho, agota".

Por ahora, el regreso a la pantalla de Mirtha no tiene fecha definida. A sus 99 años, la prioridad es recuperarse por completo antes de retomar su actividad. Mientras tanto, la expectativa crece entre sus seguidores, que esperan verla nuevamente al frente de su histórico ciclo.