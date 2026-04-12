Mirtha Legrand recordó el origen de su pelea con Andrea del Boca: "Me cayó muy mal..."

Este domingo 12 de abril, en el programa de "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) hablaron sobre la serie de Moria Casán y sobre el eterno enojo de Andrea del Boca con Mirtha Legrand. Fue después de que "la Chiqui" sacara el tema en la última emisión de su programa.

"Andrea en boca de todos. Peleas, accidente y abandono. Todos los frentes abiertos", presentaron las placas rojas Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. Luego, pusieron en pantalla los dichos de la conductora en su ciclo "La Noche de Mirtha" (El Trece).

En diálogo con sus invitados, la conductora introdujo: "Como hace tantos años que hago televisión, recuerdo cosas de muchos años atrás. Y la recuerdo a ella de muy chiquita, de seis o siete años, viniendo a mi programa con la mamá que la acompañaba y me daba una rosa y un beso. Siempre lo recordé así, cariñosamente".

En ese entonces, Mirtha rememoró la última vez que Andrea se sentó en su "mesaza", donde le hizo una pregunta a la actriz que la "enojó mucho". "La noche anterior escuché radio y la escuché a Laura Ubfal que dijo que (Andrea del Boca) estaba embarazada. Y justo al día siguiente venía Andrea. Lo primero que le pregunté porque me parecía natural. Lo menos que haces es preguntarle", se justificó Legrand.

Y ahondó en el enojo de la exparticipante de "Gran Hermano" por ese motivo: "Le cayó muy mal. Nunca más volvió a la mesa, nunca más me saludó. Me la encontré en el cementerio, cuando murió la hija de Yankelevich. Yo la saludé y ella me negó el saludo. Me cayó muy mal".

En el material de archivo que data del 2000, Andrea del Boca reaccionó con desconcierto y visible molestia a la consulta de Mirtha Legrand sobre su embarazo, fruto de su relación con Ricardo Biasotti: "Qué linda noticia. Gracias por decírmelo. Qué alegría que me entere no por el médico, sino por Mirtha", deslizó con cierto sarcasmo la mamá de Anna Chiara.