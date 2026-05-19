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FARÁNDULA

Mirtha Legrand emocionó a todos en los Premios Martín Fierro de TV Abierta: "Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo"

La diva de las "mesazas" asistió a la ceremonia de Aptra, ganó una estatuilla y se llevó todos los aplausos. ¡Mirá qué dijo!

Mirtha Legrand volvió a ser una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro de TV Abierta, al recibir el galardón a Labor periodística femenina por su trabajo en "La noche de Mirtha" (El Trece). La diva se emocionó y logró conmover a sus colegas. 

La conductora recordó la impresionante cantidad de estatuillas obtenidas a lo largo de su carrera. "Tengo 34 Martín Fierro", reveló, despertando aplausos y admiración entre los presentes. También confesó que cada año piensa en no asistir a la ceremonia, aunque finalmente siempre termina regresando por el cariño que siente hacia el ambiente artístico. 

El momento más ovacionado llegó cuando dejó en claro que no piensa alejarse de la televisión ni de su trabajo. "Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo", mencionó. 

La Chiqui estuvo toda la ceremonia sentada y prestando atención a la conducción de Santiago del Moro. La diva también hizo un chiste sobre su entereza y buena salud a los 99 años. "Soy como el Martín. Yo soy de fierro", repitió en varias oportunidades Legrand

Mirtha no subió al escenario, el periodista Gustavo Méndez le alcanzó el premio a su mesa, la cual compartía con su hija Marcela Tinayre y su gran amiga Teté Coustarot. Durante toda la transmisión todos los ganadores pedían un aplauso especial para celebrar la presencia 

Mirtha Legrand: todo sobre el rating de "La Noche de Mirtha", su edad, su nieta Juana Viale y su competencia con Andy Kusnetzoff

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