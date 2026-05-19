Repechaje en "Gran Hermano": Santiago del Moro confirmó cuántos participantes ingresarán al reality

Santiago del Moro fue una vez más el conductor de los Premios Martín Fierro de la Televisión Abierta, que se emitió en vivo, por la pantalla de Telefe. Además de anunciar a los ganadores de la gala de Aptra, el presentador de "Gran Hermano Generación Dorada" confirmó cuántos participantes ingresarán al reality en el repechaje.

Según confirmó Del Moro, este miércoles 20 de mayo entrarán trece jugadores en total. Se tratará de nueve concursantes nuevos y cuatro en calidad de viejos.

Actualmente, "GH" cuenta con doce integrantes en la casa más famosa del país, por lo que en cuestión de horas el reality pasará a tener veinticinco habitantes, casi la misma cantidad de participantes que entró al inicio del programa.

Santiago del Moro confirmó que ingresarán trece participantes a "Gran Hermano Generación Dorada".



