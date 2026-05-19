Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Repechaje en "Gran Hermano": Santiago del Moro confirmó cuántos participantes ingresarán al reality

Durante los Premios Martín Fierro de TV Abierta, el conductor adelantó que habrá un "reseteo" en la casa más famosa del país. ¡Enterate más en la nota!

Santiago del Moro fue una vez más el conductor de los Premios Martín Fierro de la Televisión Abierta, que se emitió en vivo, por la pantalla de Telefe. Además de anunciar a los ganadores de la gala de Aptra, el presentador de "Gran Hermano Generación Dorada" confirmó cuántos participantes ingresarán al reality en el repechaje. 

Según confirmó Del Moro, este miércoles 20 de mayo entrarán trece jugadores en total. Se tratará de nueve concursantes nuevos y cuatro en calidad de viejos. 

Actualmente, "GH" cuenta con doce integrantes en la casa más famosa del país, por lo que en cuestión de horas el reality pasará a tener veinticinco habitantes, casi la misma cantidad de participantes que entró al inicio del programa.

Santiago del Moro confirmó que ingresarán trece participantes a "Gran Hermano Generación Dorada".
Santiago del Moro confirmó que ingresarán trece participantes a "Gran Hermano Generación Dorada".


Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasa en su regreso: preventa y Fase 1 agotadas, con Fase 2 ya disponible
Noticias

Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasa en su regreso: preventa y Fase 1 agotadas, con Fase 2 ya disponible

Últimas noticias de Gran Hermano