La eliminación de Danelik de "Gran Hermano" desató una guerra total con gritos, llantos y cruces en la casa: "Volvé..."

A horas del repechaje, "Gran Hermano: Generación Dorada" sufrió una nueva eliminación. Tras un fuerte mano a mano entre Danelik y Eduardo, la influencer debió abandonar la casa. A pesar de que todas las partidas generan repercusiones dentro y fuera del juego, la salida de la tucumana provocó un caos entre sus compañeros.

La gala del domingo estuvo atravesada por cruces, discusiones y estrategias que dejaron expuesta la interna más feroz del ciclo. Apenas Santiago del Moro comunicó el resultado, las reacciones marcaron con claridad la grieta entre ambos bandos.

Mientras Danelik saludaba a sus compañeros antes de irse, Luana Fernández explotó de alegría. Saltó sobre el sillón, gritó con euforia y celebró que el público sacara a la joven, algo que ya había pedido días atrás frente a cámara.

La participante festejó junto a Emanuel, Yanina Zilli, Franco Zunino y Eduardo, quienes tomaron la salida como un triunfo clave para acomodar el juego. Del otro lado todo fue angustia y bronca dentro de la casa.

La salida de Danelik de "Gran Hermano"

Cinzia no pudo contener las lágrimas cuando escuchó el nombre de su amiga y lanzó, completamente quebrada: "Qué injusto. Amiga, te amo. Volvé ya". El momento se volvió todavía más tenso por los gritos y festejos del grupo rival.

Cuando Danelik caminó por la pasarela rumbo a la puerta, Juani Car apuntó directo contra Zunino y lo señaló como responsable de la eliminación. En medio de ese clima caliente, Luana volvió a gritar delante de todos: "¡Yo no soy una panqueque!".

Antes de abandonar definitivamente el reality, la joven dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: "Me voy contenta de no usar a las mujeres. Siempre con el poder femenino, las amo". Desde el estudio, Tamara Paganini cerró la noche con un mensaje afectuoso: "¡Te amo, yegua!".