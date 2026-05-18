Premios Martín Fierro 2026: horario de la ceremonia y cómo verla en vivo

Este lunes 18 de mayo, se celebra la gala del Martín Fierro 2026 en el Hotel Hilton y tendrá como conductor a Santiago del Moro. La entrega distinguirá a los ganadores de las 35 categorías previstas y concentra la atención de la industria y del público por su alfombra roja con las figuras nominadas y los invitados especiales.

Horario de la ceremonia

La transmisión televisiva en vivo a cargo de Telefe es a partir de las 19 con la tradicional alfombra roja y a las 21 comienza la ceremonia en la que se anunciarán los ganadores y se entregarán los galardones en el salón principal del hotel.

Cómo verlo en vivo

La gala podrá verse en vivo a través de Telefe y también mediante YouTube y Twitch por Streams Telefe. En cable, la señal estará disponible en DirecTV por el canal 123 y 1123 HD, Cablevisión y Telecentro por el 12, y Flow en el canal 10.

Santiago del Moro conducirá los Premios Martín Fierro 2026.

Nominaciones

Se premian programas de ficción, periodismo, humor, deporte, entretenimiento y más: hay ternas para noticieros diurnos y nocturnos, magazines, musicales y reality shows. Entre las candidaturas figuran títulos como "Amia, la serie", "La voz ausente" y "MasterChef Celebrity", representando distintas señales y formatos. Las 35 categorías cubren además conducción, guión y dirección, entre otros rubros.

En los jurados y equipos creativos aparecen figuras reconocidas: los chefs Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui integran un jurado relacionado con cocina; también participan artistas y conductores como Lali Espósito y Miranda. Además, hay categorías que valoran la producción integral, el aviso publicitario y la labor periodística y premian a los responsables detrás de cámaras. Una de las novedades de esta edición es que la categoría Deportivo sumó un nuevo apartado dedicado exclusivamente al contenido futbolístico.

"MasterChef Celebrity" está nominado.

Presencias y ausencias

Pero una de las grandes controversias de este año pasa por las ausencias. La más comentada fue la de Mario Pergolini, que quedó afuera de la categoría de conducción masculina. Otra de las figuras fuertes que no ocupará ninguna mesa en la gala es Susana Giménez. La diva confirmó en un audio enviado a "LAM" que no asistirá a los Martín Fierro 2026 y explicó los motivos con total sinceridad: "Yo no trabajé el año pasado, así que no estoy nominada ni nada, ¿para qué voy a ir?". Pero nunca se sabe y tal vez hoy a la noche nos sorprenda a todos.

Entre las grandes figuras que sí estarán presentes aparecen nombres fuertes de la televisión actual como Wanda Nara, Georgina Barbarossa, Iván de Pineda, Darío Barassi, Vero Lozano, Moria Casán, Pamela David, además de varios protagonistas de las redes sociales y el streaming como Sofía Gonet.

Por su parte, Mirtha Legrand, en su tradicional programa del sábado a la noche, le dijo a Mercedes Morán que iba a asistir a la gala ya que está nominada en el rubro Labor Periodística Femenina y compite con Carolina Amoroso y Soledad Larghi.

En las legendarias entregas, Mirtha ganó muchas estatuillas, la de oro, brillantes, y el Martín Fierro por su labor en conducción, pero nunca compitió en labor periodística. Lo cierto es que su médica personal será quien le dé el OK para asistir; inclusive ella misma contó que se encontraba con la voz tomada cuando grabó el viernes. Hay que esperar, aunque todos quieren verla brillar en camino a los 100 años en esta nueva gala.