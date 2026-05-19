El desubicado comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal en los Martín Fierro 2026: "Dejá de comer.."

La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 dejó varios momentos que rápidamente se volvieron virales. Más allá de los ganadores, los discursos emotivos y las polémicas por algunas ternas, hubo una situación en particular que terminó acaparando la atención durante la transmisión.

Todo ocurrió cuando las cámaras enfocaron a Laura Ubfal mientras compartía la cena junto a otras figuras del espectáculo. En ese instante, Santiago del Moro lanzó un comentario que generó sorpresa y malestar tanto dentro del salón como en redes sociales.

La frase de Santiago del Moro que incomodó en plena gala

Mientras el conductor interactuaba con distintos invitados desde el escenario, decidió dirigirse a la periodista con una humorada que rápidamente quedó en el centro de la polémica.

"Laura, dejá de comer que lo perdemos todo esta noche", expresó al aire frente a todos los presentes.

Aunque el tono buscó ser distendido, el comentario fue interpretado por muchos como desafortunado y fuera de lugar. La reacción de Laura Ubfal intentó bajar la tensión del momento y respondió con una sonrisa: "Estoy probando".

Sin embargo, el clima alrededor de la mesa cambió por algunos segundos y las expresiones de varios invitados dejaron en evidencia cierta incomodidad tras la frase.

- Del Moro: Laura deja de comer

- Ubfal: estoy probando #MartinFierro

pic.twitter.com/tHa1LKDcyr — Lui (@luisitoespos) May 19, 2026

Las redes sociales reaccionaron con dureza

Como suele pasar con los momentos polémicos de la televisión, las redes sociales no tardaron en hacerse eco del episodio y cientos de usuarios comenzaron a opinar sobre lo ocurrido.

Muchos apuntaron directamente contra Santiago del Moro y cuestionaron tanto el comentario como su actitud al frente de la ceremonia. Entre los mensajes más repetidos aparecieron críticas como: "Qué vergüenza", "Muy desubicado" y "No daba hacer ese chiste".

También hubo quienes recordaron otras controversias vinculadas al conductor y aprovecharon el momento para cuestionar su perfil televisivo.

Un episodio que abrió nuevamente el debate

La situación volvió a instalar una discusión que aparece cada vez con más frecuencia en los medios y las redes: los límites del humor y los comentarios vinculados a la apariencia física o la comida.

Aunque algunos usuarios consideraron que se trató de una broma improvisada sin mala intención, otros remarcaron que ese tipo de frases ya no tienen el mismo impacto que años atrás y pueden resultar ofensivas o incómodas.

Lo cierto es que el episodio se transformó en uno de los momentos más comentados de los Premios Martín Fierro 2026 y dejó a Santiago del Moro en el centro de una inesperada controversia durante una de las noches más importantes de la televisión argentina.