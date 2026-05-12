Escándalo en "Gran Hermano" por un error en plena gala que desató sospechas de fraude: "¿Más de 100%?"

La última gala de eliminación de "Gran Hermano" terminó mucho más caliente de lo esperado. Lo que prometía ser una definición cargada de tensión entre dos participantes fuertes de la casa terminó convirtiéndose en una verdadera polémica televisiva luego de un insólito error al aire que desató sospechas, críticas y una catarata de memes en redes sociales.

Aunque dentro de la casa la placa seguía siendo secreta para los jugadores, afuera el público ya tenía claro que el versus más fuerte estaba entre Danelik y Daniela. Sin embargo, nadie imaginaba que un detalle técnico iba a terminar opacando por completo la definición.

El error que dejó a todos desconcertados en vivo

Como suele suceder en cada gala, Santiago del Moro intentaba sostener el suspenso antes de anunciar quién abandonaría la competencia. En medio de esa tensión, el conductor quiso mostrar que la votación venía muy ajustada y pidió que aparecieran en pantalla los porcentajes.

Pero la producción cometió un grave error: los números exhibidos fueron 53,1% para una jugadora y 56,9% para la otra. El problema fue inmediato y evidente para todos, ya que ambos porcentajes superaban ampliamente el 100%.

La situación generó desconcierto instantáneo tanto en el estudio como entre quienes seguían el programa desde sus casas.

La placa de la "polémica"

La explicación de Santiago del Moro que no convenció a nadie

Pese al blooper, el programa continuó normalmente hasta que, tras regresar de una pausa, Del Moro intentó aclarar lo sucedido. El conductor aseguró que "hubo un error de tipeo de la escribana", mientras en pantalla aparecían los valores corregidos.

Desde la tribuna se escucharon algunas quejas y reclamos, aunque rápidamente buscó desactivar la polémica al remarcar que "igual nadie sabe cuál es cuál".

Sin embargo, lo que en el estudio quisieron bajar de tono explotó completamente en redes sociales.

"Tongo" y "Gran Armado": las redes sociales estallaron contra el reality

Minutos después del error, X se llenó de mensajes cuestionando la transparencia del programa. Muchos usuarios apuntaron directamente contra la producción y hablaron de manipulación en las votaciones.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como "Tongo", "Acomodados todos" y "El verdadero Gran Armado", mensajes que rápidamente se viralizaron junto a memes y bromas sobre la situación.

La catarata de publicaciones convirtió el episodio en uno de los temas más comentados de la noche y volvió a instalar dudas sobre el manejo del reality.

CUANDO DEL MORO NO PUEDE DISIMULAR EL FRAUDE PASAN ESTAS COSAS #GRANHERMANO pic.twitter.com/OkP5Qz5dxP — Hateo por Diversión (@hateodivertido) May 12, 2026

Otra vez FRAUDE %u274C%uFE0F@SANTIAGODELMORO se cagaron otra vez en la gente HDRMP %uD83D%uDE21#GranHermano pic.twitter.com/xODewOeJII — NO ME CALLO NADA %u2728%uFE0F (@fercho0k) May 12, 2026

Uds entienden el nivel de truchez es que da 110% un porcentaje oficial que pusieron en la pantalla!!!!! Dios, quieren algo más obvio que esto para ver qué todo lo elije la producción en esta edición en particular #granhermano pic.twitter.com/Glh0p5i0nu — Cyn %uD83C%uDFD2 (@CynHC43) May 12, 2026

Quién terminó eliminado de Gran Hermano

Finalmente, la gala concluyó con la eliminación de Daniela De Lucía, quien abandonó la casa tras obtener el 52,7% de los votos del público.

Aun así, el resultado quedó completamente eclipsado por la polémica alrededor del error técnico, que sembró desconfianza entre muchos fanáticos del reality.

Una nueva controversia que golpea al reality más visto

Aunque desde el programa intentaron explicar lo ocurrido como un simple error humano, en redes sociales la polémica no tardó en crecer y las teorías sobre un supuesto fraude se multiplicaron rápidamente.

Y como suele pasar cada vez que Gran Hermano atraviesa un escándalo, internet hizo lo suyo: memes, críticas y debates dominaron la conversación durante horas y dejaron una pregunta instalada entre los espectadores: ¿fue realmente un simple error o algo más?