Mirtha Legrand celebró su mejoría con un clásico evento privado en su casa: los detalles

Luego de tres semanas fuera del aire por un cuadro bronquial, Mirtha Legrand regresó a "La Noche de Mirtha". Bajo estrictos cuidados especiales, este sábado 9 de mayo, "La Chiqui" volvió a ponerse al frente de su histórico ciclo en El Trece y habló de cómo atravesó el difícil momento. Tras la vuelta al trabajo, bajo un cuidado estricto, Mirtha celebró su mejoría con un clásico evento privado en su casa.

Según La Pavada de Diario Crónica, se vivió un momento especial en la casa de Mirtha Legrand. Luego de varias semanas de ausencia obligada por una fuerte bronquitis, la conductora abrió nuevamente las puertas de su casa para celebrar junto a su círculo íntimo su mejoría en la salud y volvieron los clásicos tés de los domingos. La costumbre, que ella guarda con llave, volvió a repetirse como antes del bajón.

Apenas comenzó la emisión de su regreso a la tele, la diva explicó el trago amargo que pasó. "Le quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal. Tuve una bronquitis terrible, no pude ni hablar. Por eso hubo tres programas en los que no vine. Tomé antibióticos, de todo", largó Mirtha, con los invitados presentes: Mariano Martínez, Elena Roger, Fernanda Metilli y Juan Leyrado. La Chiqui, de 99 años, confirmó que ya se recuperó tras seguir el reposo que le indicaron los médicos. Y dejó clara una cosa: "No quería faltar más, quería estar en mi programa. Vine hoy, pero estoy regularcita". El estudio le respondió con cariño puro.

Adentro del living, la emoción se cortaba con tijera. Mirtha le dedicó palabras dulces a su nieta Juana, que la reemplazó mientras ella se recuperaba. "Le quiero agradecer a mi nieta Juana, que me reemplazó maravillosamente", señaló, con la voz entre cortada. Y después se puso seria y agradecida: "El rey de España Felipe VI me otorgó la Cruz Oficial de Isabel la Católica. Jamás imaginé semejante honor". Lo dijo con los ojos brillosos. La Chiqui, otra vez de pie, volvió a juntar a los suyos con té de por medio, y aunque todavía regularcita, demostró que su fuego sigue igual de prendido.