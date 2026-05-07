El emotivo mensaje de Mica Viciconte por el cumpleaños de su hijo Luca que conmovió en redes sociales: "Sos puro amor.."

Mica Viciconte vivió una jornada cargada de emoción por el cumpleaños número 4 de Luca, el hijo que tiene junto a Fabián Cubero.

El pequeño celebró su día en el jardín de infantes junto a sus compañeritos y maestras, mientras su mamá decidió compartir en redes sociales un sentido mensaje en su honor.

A través de Instagram, la influencer publicó un carrusel con distintas fotos del festejo y abrió su corazón con palabras llenas de amor y nostalgia por el crecimiento de su hijo.

El conmovedor mensaje de Mica Viciconte para Luca

Junto a las imágenes del cumpleaños, Mica Viciconte comenzó escribiendo: "Feliz cumple, mi vida", y rápidamente dejó en evidencia lo movilizada que se encuentra por esta nueva etapa del pequeño.

Luego, expresó con emoción: "Hijo, hoy cumplís 4 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo... parece que fue ayer cuando te tuve por primera vez en mis brazos".

La conductora también destacó las cualidades más tiernas de Luca y aseguró: "Sos lo más lindo que me pasó en la vida, mi mayor alegría, mi amor infinito".

En otro tramo del mensaje, remarcó la personalidad sensible del niño con una frase que enterneció a sus seguidores: "Tenés una dulzura y una sensibilidad que me emocionan todos los días... sos puro amor, y ojalá la vida siempre te cuide eso tan especial que tenés".

La frase de Luca que emocionó a su mamá

Además de recordar el paso del tiempo, la influencer contó una situación cotidiana que logró conmoverla profundamente. Con total sinceridad, relató: "Hoy, con algo tan simple, me llenaste el corazón: ‘Mami, ¿hoy te quedás?'. Y en ese momento entendí todo... que no hay nada más importante que estar a tu lado, acompañarte, mirarte crecer y no perderme ni un segundo de tu vida".

A corazón abierto, también le agradeció a su hijo por todo lo que aprende junto a él y expresó: "Gracias por enseñarme tanto siendo tan chiquito, por cada abrazo, cada risa y cada mirada llena de amor. Sos mi todo".

Aunque el miércoles el pequeño tuvo un festejo íntimo en el jardín, Mica Viciconte adelantó que el sábado habrá una celebración más grande junto a sus amiguitos. Sobre ese momento, escribió: "Vas a festejar con tus amiguitos y sé que vas a ser muy feliz... y yo voy a estar ahí, mirándote, guardando cada momento para siempre".

Finalmente, cerró el posteo con una declaración cargada de ternura: "Te amo con toda mi alma, para siempre".

Los saludos de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero para Luca

El cumpleaños del pequeño también estuvo acompañado por los mensajes de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes no dudaron en dedicarle tiernas palabras a su hermano menor.

Indiana compartió varias fotos junto a Luca y escribió: "Feliz cumple, bebito. Te amo infinito".

El mensaje de Indiana Cubero

Por su parte, Allegra publicó un collage de imágenes y expresó: "Cumple mi bebé. Te amo con todo lo que soy".

El mensaje de Allegra Cubero

En tanto, Sienna también se sumó a los saludos con un breve pero afectuoso mensaje: "Feliz cumple, Luca", y agregó: "Te amo muchísimo" junto a emojis de corazones.

El mensaje de Sienna Cubero

Un cumpleaños lleno de amor y mensajes familiares

El posteo de Mica Viciconte no tardó en llenarse de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores, quienes destacaron la conexión especial que mantiene con Luca. Entre fotos, recuerdos y palabras cargadas de emoción, la influencer volvió a mostrar el fuerte vínculo familiar que construyó junto a su hijo y el acompañamiento constante de todos sus seres queridos.