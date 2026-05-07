José Chatruc reveló cómo le pidió a Sabrina Rojas que fuera su novia y sorprendió con una confesión: "Tuvimos una conversación, pero no..."

Sabrina Rojas y José Chatruc ya no esconden su romance y se muestran cada vez más unidos. Luego de meses de rumores y apariciones juntos, la pareja decidió formalizar el vínculo y dar un paso importante en la relación.

Fue el propio exjuador quien reveló cómo vivió el momento en el que le propuso a la modelo convertirse oficialmente en novios. Lo hizo durante una entrevista con el programa Intrusos, donde habló con humor y complicidad sobre esta nueva etapa amorosa.

La propuesta de José Chatruc a Sabrina Rojas

Durante la charla, el exfutbolista contó que la conversación sobre el noviazgo ya había ocurrido previamente, aunque Sabrina Rojas quería una confirmación mucho más clara y directa.

Entre risas, Chatruc recordó: "Tuvimos una conversación, pero no me creía, me pedía que lo hiciera formalmente. Tuve que reiterar".

Cuando le consultaron cuál había sido la respuesta de la actriz, no dudó ni un segundo en responder con felicidad: "Me dijo que sí".

Lejos de tomarlo como algo superficial, el exjugador explicó que el compromiso tiene un significado importante para ambos y remarcó: "Con todo lo que implica ser novios, el respeto, la responsabilidad".

@canal9oficial #LosProfesionalesConFlor | Romance confirmado %uD83D%uDC98 José Chatruc habló en exclusiva y confirmó su romance con Sabrina Rojas %uD83D%uDE0F%uD83D%uDD25 Una historia que ya se veía venir... pero que ahora tiene palabra oficial. ¿El próximo paso? Por ahora, sin planes de convivencia %uD83D%uDC40 %u23F0 De lunes a viernes a las 15:00 %uD83D%uDCFA Por #ElNueve y en elnueve.com.ar %u266C sonido original - El Nueve

La reacción del entorno y el divertido momento al aire

En medio de la entrevista también apareció la opinión de personas cercanas a la pareja. Eugenia Tobal, amiga de Chatruc y presente durante la nota, no ocultó su entusiasmo por el romance y lanzó una frase que reflejó el gran presente que atraviesan: "¡Están enamoradísimos!".

Sin embargo, uno de los momentos más divertidos ocurrió cuando el cronista le preguntó al exfutbolista la fecha exacta en la que comenzaron oficialmente el noviazgo. Incómodo y entre carcajadas, respondió: "Eh... el 2 de otoño".

La escapada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Brasil

Días atrás, Sabrina Rojas también había mostrado parte de la intimidad de la pareja durante unas vacaciones románticas en Brasil junto a José Chatruc.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un carrusel de imágenes donde ambos se mostraron disfrutando de las playas, la gastronomía, los paseos y distintas actividades deportivas.

Junto a las fotos, Sabrina escribió: "Amor en Brasil", acompañado por emojis de corazones, dejando en evidencia el gran momento sentimental que atraviesan.

Los usuarios rápidamente reaccionaron a la publicación y llenaron el posteo de mensajes positivos para la pareja. Comentarios como "Lindos", "Son los más", "Feliz por ustedes" y "Qué lindo verlos felices" fueron algunos de los que más se repitieron entre los seguidores.

Un romance que ya no esconden

Con apariciones públicas, viajes compartidos y mensajes cargados de cariño en redes sociales, Sabrina Rojas y José Chatruc atraviesan una etapa de mucha felicidad.

La confirmación oficial del noviazgo terminó de sellar una relación que desde hace tiempo despertaba rumores y que hoy ambos disfrutan sin ocultarse.