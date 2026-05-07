Charlotte y Alex Caniggia, alejados de los escándalos y con vida familiar: uno en Bali y el otro feliz con su hija

Charlotte y Alex Caniggia irrumpieron en la farándula argentina con personalidades cómicas, un poco pedantes, pero únicas. Con el objetivo de obtener fama más allá del dinero que ostentan gracias a sus padres, Claudio Paul y Mariana Nannis (hoy en litigio legal), se metieron en cada pelea mediática. Pero el tiempo cambió esa forma de ser. Los hermanos, reconciliados hace un tiempo, ahora disfrutan de la tranquilidad, la familia y el amor.

Según La Pavada de Diario Crónica, Charlotte Caniggia está en Bali y seguirá viaje por el sudeste asiático. Vive la gran vida con su novio Robert. Desde noviembre del año pasado recorre el mundo. Lejos de los escándalos que la hicieron famosa, hoy prefiere postales paradisíacas y atardeceres en la playa. Su mellizo Alex, por su parte, anda muy bien con Melody y feliz con Venezia, la hija que cambió su vida. El ex gran hacedor de canjes ahora cambia pañales.

La relación entre Alex y Charlotte atravesó una severa crisis familiar en 2025. Hubo distanciamiento, bloqueos en redes sociales y tensiones laborales. El conflicto principal surgió por diferencias entre Charlotte y Melody Luz, la pareja de Alex, sumado a disputas sobre la postura familiar frente a Mariana Nannis. Alex bloqueó a su hermana tras discusiones de ella con Melody. La guerra en redes fue furiosa. Incluso viajaron juntos por trabajo para "Por el Mundo" en China y pidieron vuelos separados. Todo parecía roto.

Pero la paz llegó. Alex y Charlotte se reconciliaron durante la grabación de un programa con Marley en China. Charlotte confirmó la noticia: aunque hubo tensiones iniciales, lograron solucionar sus diferencias. Alex compartió mensajes cariñosos en redes sociales, destacando el reencuentro tras meses de tensión familiar. La convivencia forzada durante las grabaciones facilitó la charla pendiente. Hablaron de todo. Y sellaron la paz.

Hoy, la relación no es tan constante como antes de que Alex formara su propia familia, pero el amor y el respeto volvieron. Charlotte, desde Bali, manda saludos. Alex, desde Buenos Aires, sube fotos de Venezia. Los mellizos que pelearon por todo ahora celebran la vida tranquila. Ella, con su novio Robert, recorriendo Asia. Él, con Melody y la beba, planeando un futuro en Italia, donde haría otro reality. Las aguas, al fin, calmaron.

La familia Caniggia siempre fue sinónimo de escándalo. Pero esta nueva versión, más madura y silenciosa, tiene algo de esperanzador. Alex y Charlotte crecieron. Dejaron atrás las peleas públicas y las declaraciones explosivas. Hoy priorizan el amor, los viajes y la crianza. El dinero de los padres, en litigio, ya no es el centro. La vida, sí. Y eso, en el mundo de la farándula, vale más que cualquier pelea.