L-Gante fue denunciado por estafa y podría regresar a la cárcel: "Los antecedentes..."

A pesar de que desde su separación con Wanda Nara optó por mantener un perfil bajo, L-Gante volvió a quedar en el centro de la escena mediática por un nuevo conflicto judicial. En las últimas horas, trascendió que el referente de la "Cumbia 420", quien habría iniciado un romance con Mariana Diarco, fue denunciado por estafa en Uruguay y podría regresar a la cárcel si la causa avanza.

"Hay una denuncia en el exterior contra L-Gante más precisamente en el Uruguay donde lo están denunciando por estafa y es una noticia muy mala por los antecedentes de Elián", comenzó explicando Juan Etchegoyen en su ciclo "Mitre Live" sobre el complejo presente del artista.

Más tarde, el periodista Gustavo Descalzi reveló nuevos detalles del expediente. Según contó, empresarios uruguayos contrataron al cantante para una serie de recitales en distintas ciudades y realizaron una fuerte inversión para que se concrete la gira. Sin embargo, los espectáculos nunca llegaron a realizarse.

"Elián Valenzuela tiene un proceso abierto aquí en el Uruguay por una serie de shows que cobró el dinero y no vino a hacer esos conciertos. L-Gante puede volver a la cárcel si se confirma esto pero hay más novedades", aseguró.

L-Gante fue denunciad por estafa en Uruguay. (Foto: Instagram/ @lgante_keloke).

Y agregó: "Los shows que tenía que dar fueron en Bella Unión, Artigas, Tacuarembó, Salto y El Tala que queda cerquita de Montevideo. Los representantes de Elián le mintieron a estos empresarios que contrataron a L-Gante porque él no podía salir del país. Pidieron un avión privado, una combi para traslados y además el alquiler de instrumentos. Esto quiere decir que invirtieron mucho dinero para que venga L-Gante".

Respecto al incumplimiento del cantante, Descalzi detalló: "No viajó a Uruguay y se hicieron las denuncias por estafa porque él nunca vino a dar los conciertos. Imaginate que L-Gante mandaba los videos de promoción y nunca vino. El día del show les dijeron que L-Gante no podía viajar así que imaginate a los empresarios. Estaban bien vendidos los shows y tuvieron que devolverle la plata a la gente".

L-Gante podría regresar a la cárcel ante la nueva denuncia. (Foto: Instagram/ @lgante_keloke).

El comunicador también remarcó la gravedad de la situación judicial. "Es por estafa y apropiación indebida la denuncia. De un mes a seis años de prisión es esto eh, puede volver a la cárcel. El hermano de L-Gante, Yamil, se está haciendo cargo de su hermano artísticamente", aseveró.

Además, al conflicto en Uruguay se le agregó otro frente judicial vinculado a una deuda con su letrado. "El abogado Cipolla realizó una nueva denuncia porque no le pagan sus honorarios que son unos 13 mil dólares y los van a llamar a indagatoria por esta situación", concluyó.

Por ahora, el expediente continúa en etapa inicial y todavía no existe una resolución judicial. Mientras tanto, el entorno de L-Gante sigue con atención un panorama que podría complicarse aún más en los próximos días.