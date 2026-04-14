Wanda Nara y Agustín Bernasconi: muy cerca, con un romance truncado en el medio y una película que los vuelve a juntar

Wanda Nara avanza en su carrera como actriz con dos proyectos que ya están dando que hablar. Luego de que se confirmara que la China Suárez será una de las figuras centrales en la serie que está filmando con Maxi López, que comenzó a rodarse recientemente, ahora la información se centra en la película que será el debut en cine para Wanda. Se trata de una comedia romántica titulada tentativamente "¿Quieres ser mi hijo?", dirigida por Hernán Guerschuny. El cantante y actor Agustín Bernasconi es su coprotagonista, y muchos aseguran que la dupla está muy cerca. Tanto, que ya prendieron todas las alarmas.

Según La Pavada de Diario Crónica, se está cerrando contrato con un actor de 70 años, que hará de esposo de Wanda en "¿Quieres ser mi hijo?". La película se rodará en Uruguay con mayoría de elenco de aquel país a partir del 25 de abril. Y ahí aparece la bomba: Agustín Bernasconi, músico y actor de 29 años, ex "Aliados" y "Soy Luna" y una mitad del dúo MYA, será quien viva un romance con ella en la ficción. Muchos aseguran que la dupla ya tuvo gran intimidad afuera de cámara. Y el dato no es menor.

Yanina Latorre soltó sin vueltas hace unos días: "En 2021, Icardi descubrió fotos desnudas de él que le mandaba a Wanda y que hablaban hot. Después del ‘Wandagate', él le descubrió en el teléfono fotos del pibe desnudo y nunca se llevó a cabo el encuentro porque los agarró y se cortó todo". Según ese relato, el futbolista detectó mensajes comprometedores entre la empresaria y el actor y cortó de raíz cualquier acercamiento.

Pero la historia no terminó ahí. "Cuando Wanda cortó con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas, dicen que algo pasó", largó Latorre. Y Majo Martino remató: "Yo te lo confirmo. Ellos estuvieron".

Ahora, con la película en marcha, el morbo está servido. El rodaje arranca el 25 de abril en Uruguay, y antes de eso ya tienen ensayos programados. "Mañana tiene un ensayo con Wanda", contaron en el ciclo. El productor es Pablo Ini, que también hace de coach de la conductora.

La película se estrena en la segunda mitad de este año, mientras tanto, todos miran de reojo a Martín Migueles, la pareja actual de Wanda. "Migueles va a sufrir porque es lindo este", bromeó Latorre sobre Bernasconi, que además tiene casi diez millones de seguidores en redes. ¿Los eligió ella? Según Martino, audicionó entre cincuenta postulantes, pero la duda quedó flotando: "Para mí lo elige, justamente porque tuvieron un romance truncado. Lo hace para joder a Icardi". La dupla promete.